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Kahramanmaraş İtfaiyesi’nden Yangına Müdahale Eğitimi

Vatandaşların yangına müdahale konusunda bilinçlendirilmesi noktasında eğitimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, taş ocağı personellerine yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konularında bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş İtfaiyesi’nden Yangına Müdahale Eğitimi

Kahramanmaraş İtfaiyesi’nden Yangına Müdahale Eğitimi

Vatandaşların yangına müdahale konusunda bilinçlendirilmesi noktasında eğitimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, taş ocağı personellerine yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konularında bilgiler aktardı.

28 Temmuz 2023 Cuma 13:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; olası yangınları önleme, yangına müdahale, söndürme ve kurtarma becerileri kazandırmak için toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İtfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi taş ocağı personellerine yangına müdahale eğitimi verildi. Yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda personellere aktarılan teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Senaryo gereği depoda meydana gelen yangına personeller tarafından etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilirken, dumandan etkilenerek bayılan vatandaş da hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların yangına müdahale konusunda bilinçlendirilmesi noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş İtfaiyesi’nden Yangına Müdahale Eğitimi
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