Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...

Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından sanayi sektörünü yeniden ayağa kaldıran üreticiler, yurt dışına baklavalık tepsi üretimine başladı.

Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!

Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından sanayi sektörünü yeniden ayağa kaldıran üreticiler, yurt dışına baklavalık tepsi üretimine başladı.

13 Eylül 2024 Cuma 13:00

Depremler sonucunda sanayi sektörünün yüzde 50'sinin çökmesiyle büyük bir darbe alan Kahramanmaraş, yaklaşık bir buçuk yılın ardından yeniden canlanma sürecine girdi. Devlet desteklerinin yanı sıra, üreticilerin kendi çabalarıyla sanayi sektörü hızla toparlanmaya başladı. Anadolu'nun üretken gücü olarak bilinen Kahramanmaraş'ta, baklavalık alüminyum tepsi üretimi başlamış durumda.

Kaliteli ve dayanıklı alüminyumdan üretilen Baklavalık Maraş tepsileri, Anadolu'nun ustaları tarafından hazırlanıyor. Kadın iş gücünün de aktif rol oynadığı sektörde, künefe ve baklava tepsisi imalatında %100 alüminyum kullanılıyor. İl genelinde yıllık olarak yaklaşık 10 bin ton baklava tepsisi üretilirken, bu rakam yaklaşık 50 milyon adet baklava tepsisine eşdeğer.

Kahramanmaraş’ta tepsi üretimi yapılan yaklaşık 50 sektör mevcut ve bu sektörden 5 bin kişi geçim sağlıyor. Üretimin %70’i Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, kalan bölüm Türkiye’nin 81 iline pazarlanıyor. 1980’li yıllardan beri ihracat odaklı büyüme stratejisi geliştiren Kahramanmaraş, deprem sonrası yeni ekonomi politikalarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak önemli bir başarı elde etti.

Üretilen tepsiler, başta baklava olmak üzere börek ve fırın yemeklerinde kullanılmak üzere özenle tasarlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Baklavalık Tepsi Ihracatı Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!
Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!
MT Gelecek Sigorta, Sigorta Sektörüne Yenilikçi Bir Yaklaşım Getirdi!
MT Gelecek Sigorta, Sigorta Sektörüne Yenilikçi Bir Yaklaşım Getirdi!
Maraş’ta depremden bir yıl sonra...
Maraş’ta depremden bir yıl sonra...
İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi
İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi
Kahramanmaraş’ta LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verilecek!
Kahramanmaraş’ta LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verilecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber