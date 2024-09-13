Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!

Depremler sonucunda sanayi sektörünün yüzde 50'sinin çökmesiyle büyük bir darbe alan Kahramanmaraş, yaklaşık bir buçuk yılın ardından yeniden canlanma sürecine girdi. Devlet desteklerinin yanı sıra, üreticilerin kendi çabalarıyla sanayi sektörü hızla toparlanmaya başladı. Anadolu'nun üretken gücü olarak bilinen Kahramanmaraş'ta, baklavalık alüminyum tepsi üretimi başlamış durumda.

Kaliteli ve dayanıklı alüminyumdan üretilen Baklavalık Maraş tepsileri, Anadolu'nun ustaları tarafından hazırlanıyor. Kadın iş gücünün de aktif rol oynadığı sektörde, künefe ve baklava tepsisi imalatında %100 alüminyum kullanılıyor. İl genelinde yıllık olarak yaklaşık 10 bin ton baklava tepsisi üretilirken, bu rakam yaklaşık 50 milyon adet baklava tepsisine eşdeğer.

Kahramanmaraş’ta tepsi üretimi yapılan yaklaşık 50 sektör mevcut ve bu sektörden 5 bin kişi geçim sağlıyor. Üretimin %70’i Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, kalan bölüm Türkiye’nin 81 iline pazarlanıyor. 1980’li yıllardan beri ihracat odaklı büyüme stratejisi geliştiren Kahramanmaraş, deprem sonrası yeni ekonomi politikalarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak önemli bir başarı elde etti.

Üretilen tepsiler, başta baklava olmak üzere börek ve fırın yemeklerinde kullanılmak üzere özenle tasarlanıyor.