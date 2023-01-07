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Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği törenle açıldı

Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği törenle açıldı

Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği törenle açıldı

Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 19:22

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı Yenişehir İşhanı 2. katında gerçekleşen açılışa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, dernek ile oda başkanları ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Açılış töreni sırasında açıklama yapan Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Zeki Demir, “Basın, yayın bütün dünyada önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Siyasi, sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel her alanda, basın yayın faaliyetleri, toplumu bilgilendirme, aydınlatma, etkileme ve yönlendirmektedir. Bu bağlamda toplumun değişimi, dönüşümü ve gelişiminde önemli rol almaktadır. Böylesine önemli bir görevin, işin ehli ve liyakatli kişilerce yapılması büyük önem arz etmektedir. Aksi halde bilgi ve haber kirliliğine neden olacak, toplumda kargaşa ve fitne çıkmasına fırsat verilmiş olacaktır. Bu sebeple, şehrimizdeki nitelikli basın mensuplarımızla birlikte, yerelden evrensele, evrenselden yerele, doğru, gerçekçi, tutarlı ve objektif olarak, bilgi, haber, kültür ve hızlı enformasyon akışına köprü olmak istedik. Bilimin ışığında, yasalarımızdan aldığımız güçle, yeni nesil teknolojileri kullanarak, basın gücümüzü etkin ve aktif olarak kullanmak istedik. Bunu yaparken, ülkemizin ve şehrimizin gerçeklerine ve milli hassasiyetlerine karşı duyarlı olmayı çok önemsemekteyiz” dedi.

Başkan Demir, açıklamasının devamında ise, “Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği olarak basın yayın alanında, dünyadaki gelişmeleri, yeni nesil teknolojileri takip etmek, dijital yeterlilikte ve medya okuryazarlığında ve dahi iletişimde sürekli kendimizi yenileyip geliştirerek, basında inovasyona öncü olmak istiyoruz. Yetenekli gençlerimizi de bu alanda sahip çıkarak onlara değer katmak istiyoruz. Bu Vizyonumuzu gerçekleştirmek için; Basında ve sosyal medyada bilgi kirliliğine karşı, Siber zorbalığa karşı, basın görevlerini istismar edenlere ve özel çıkar sağlamaya çalışan sahte gazetecilere karşı, basını kişisel çıkar ve ticari ilişki kurmak için kullanmak isteyen muhterislere karşı, basın yasalarına, etik kurallarına ve basın ahlakına dikkat etmeyenlere karşı mücadele edeceğiz. Sosyal, siyasal, ticari herhangi bir kuruluşun özel sesi değil, bütün şehrimizin ve ülkemizin ortak aklının ve vicdanının, tarafsız, hür sesi olacağız. Yeniliğe, değişime ve gelişime açık, entelektüel, proaktif nitelikte, kalemini satmayan yüksek karakterli Yeni Nesil Gazeteciler yetiştirmek için çalışacağız. Bu sebeple, açılışını gerçekleştirmekten ve bu tarihi gününe tanıklık etmekten dolayı bahtiyar olduğumu açıkça ifade etmek isterim. Bu niyet ve gayretlerle açılışını gerçekleştireceğimiz derneğimiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği Törenle Açıldı
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