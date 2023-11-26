Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!

4 Aralık tarihinde yapılacak açık artırma ile yapılacak satış’ta ödemeler KDV’den muaf olarak yüzde 25’i peşin kalan kısım için ise 24 ay vade imkanı sağlanacak.

Ayrıca peşin ödemelerde taliplilere yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.