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Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 49 adalet arsayı satışa çıkarttı.

Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!

Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 49 adalet arsayı satışa çıkarttı.

26 Kasım 2023 Pazar 14:06

4 Aralık tarihinde yapılacak açık artırma ile yapılacak satış’ta ödemeler KDV’den muaf olarak yüzde 25’i peşin kalan kısım için ise 24 ay vade imkanı sağlanacak.

Ayrıca peşin ödemelerde taliplilere yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.

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Kahramanmaraş’ta 49 Arsa Satışa çıktı!
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