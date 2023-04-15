Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

Şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Güngör, “Tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde şehrimizin tekrar ihya ve inşası noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

Şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Güngör, “Tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde şehrimizin tekrar ihya ve inşası noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın da yer aldığı toplantıda; mikro bölgeleme zemin etütleri, imar planları, kalıcı konutların yapımı ve tapu sorunları gibi pek çok konu görüşüldü.

Kalıcı Konutlarda Önemli Aşama Kat Edildi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikro bölgeleme çalışmalarımız ve imar plan revizyonlarımız devam ediyor. Kalıcı konutların inşasında da önemli aşama kat edildi. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank ve Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile şehrimizde yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin tekrar ihya ve inşası noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Afet Ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta çocuklar sporun gücüyle iyileşecek!
Kahramanmaraş’ta çocuklar sporun gücüyle iyileşecek!
Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu
Türkiye'de siyasilerin sandık savaşı
Türkiye'de siyasilerin sandık savaşı
Ömer Kara yazdı... “Herkes basının çaresine baksın”
Ömer Kara yazdı... “Herkes basının çaresine baksın”
1 TL'nin gramajı düşürüldü
1 TL'nin gramajı düşürüldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber