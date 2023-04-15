Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın da yer aldığı toplantıda; mikro bölgeleme zemin etütleri, imar planları, kalıcı konutların yapımı ve tapu sorunları gibi pek çok konu görüşüldü.

Kalıcı Konutlarda Önemli Aşama Kat Edildi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikro bölgeleme çalışmalarımız ve imar plan revizyonlarımız devam ediyor. Kalıcı konutların inşasında da önemli aşama kat edildi. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank ve Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile şehrimizde yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin tekrar ihya ve inşası noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.