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Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl dönümü kutlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Maraş Milli Mücadelesi’nde Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 28 Kasım Pazartesi günü çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl dönümü kutlanacak

Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl dönümü kutlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Maraş Milli Mücadelesi’nde Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 28 Kasım Pazartesi günü çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

22 Kasım 2022 Salı 18:43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maraş’ın Milli Mücadelesi’nin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 28 Kasım Pazartesi günü çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bayrak Olayı programı, saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nin okunması, temsili hutbe konuşması, Kale’ye bayrak koşusu ve yürüyüşüyle başlayacak.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından saat 11.00’da Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde Türk Bayrağı göndere çekilecek. Kur’an-ı Kerim Tilaveti, protokol konuşmaları, Mehter Takımı konseri, Halk Oyunları gösterileri ve Bayrak Koşusu’nun da gerçekleştirileceği etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Son Güncelleme: 22.11.2022 19:06
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Kahramanmaraş’ta Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlanacak
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