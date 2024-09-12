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Kahramanmaraş’ta Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş’ta Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

12 Eylül 2024 Perşembe 09:58

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev’in de yer aldığı açılış programına katılan Başkan Görgel, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan, depremin ilk anlarından itibaren hep yanımızda oldu. Tüm Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağını çok daha güçlendirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Haydar Aliyev İlkokulu’muzun şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi de katılımcılarla buluştu. Dualar eşliğinde kurdele kesilerek Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programının ardından protokol üyeleri, derslikleri ziyaret etti.

Başkan Görgel: “Can Azerbaycan’a Teşekkürlerimizi Sunuyoruz”

Haydar Aliyev İlkokulu’nun hayırlı olmasını dileyerek Azerbaycan Devleti’ne teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Haydar Aliyev İlkokulu’muzun şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan, depremin ilk anlarından itibaren hep yanımızda oldu. Tüm Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağını çok daha güçlendirdik. Depremin hemen ardından hızlıca yapımına başlanan okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Azerbaycan Mahallemizin inşası da hızla sürüyor. Kalıcı konutların büyük bir kısmı bu sene sonuna kadar bitmiş olacak. Kahramanmaraş’ımızın kalbinde şehrimize yakışır bir mahalle yükseliyor. Bu vesileyle bir kez daha kardeş Azerbaycan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Eğitim Altyapımızı Güçlendirmek İçin Ciddi Çalışmalar Yaptık”

Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte yeni eğitim öğretim yılını çok başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Eğitim altyapımızı güçlendirmek için bu dönem köklü ve sağlam değişiklikler yaptık. Eğitim sistemimizi günümüz dünyasına entegre ettik, müfredatta değişikliğe gittik. Mesleki ve teknik liselerimizde de bir takım düzenlemeler yaptık. Ana temamızı her gencimizin bir mesleği olmalı olarak belirledik. Çocuklarımızın hayata daha iyi hazırlanmaları için adımlar attık” cümlelerini kaydetti.

“Yeni Okulumuz Öğrencilerimize Hayırlı Olsun”

Bakan Yusuf Tekin konuşmasının devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesi adeta bizim ikinci evimiz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de desteğimizi deprem bölgesi şehirlerden hiç eksik etmedik. Bu şehirlerde eğitim altyapımızı yeniden inşa etmek için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. İnşallah eğitim yuvalarımızı 6 Şubat öncesinden daha iyi duruma getireceğiz. Hamdolsun geldiğimiz noktada hedefimize çok yaklaştık. İnşası devam eden ve proje aşamasında olan okullarımız var. Derslik sayıları deprem öncesinden daha fazla olacak. Bu noktada bizlere destek olan can Azerbaycan’ımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok güzel bir birliktelik var. Açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiğimiz okulumuzun da Kahramanmaraş’a ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2 Devlet 1 Millet Anlayışıyla Yola Koyulduk”

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, “Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev’in talimatlarıyla depremlerin hemen ardından Türkiye’ye yardıma koştuk. Kahramanmaraş’ta da Haydar Aliyev İlkokulu’muzun temellerini atarak yola koyulduk. Bugün burada çok özel bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Haydar Aliyev İlkokulu’nun açılışı için bir aradayız. 2 devlet 1 millet anlayışıyla Kahramanmaraş’ta inşa ettiğimiz okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Haydar Aliyev İlkokulu’nun Açılışı Gerçekleştirildi
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