Kahramanmaraş’ta heyecanla beklenen fuarın etkinlik takvimi yayınlandı!

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimi yayınlandı. 9 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı’nda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel Ağustos Fuarı, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da gerçekleştirilecek Kıraç konseri ile başlayacak. Fuarın ilk etkinliğinde sevilen sanatçı Kıraç, eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Fuarda Müzik Ziyafeti Yaşanacak

Etkinlik takvimi kapsamında fuar boyunca bir dizi konser düzenlenecek. 10 Ağustos Cumartesi Bahadır Tatlıöz, 12 Ağustos Pazartesi Süleyman Güçlü, 14 Ağustos Çarşamba Dulkadiroğlu Gençlik Korosu ve Muhammed Ali Uçar, 16 Ağustos Mustafa Keser, 19 Ağustos Pazartesi Hatice Gökçeli, 21 Ağustos Çarşamba Zafer Bertizlioğlu, 22 Ağustos Perşembe Aynur Özdemir, 23 Ağustos Cuma Retrobüs, 24 Ağustos Cumartesi Yavuz Bingöl, 26 Ağustos Pazartesi Yılmaz Taner, 27 Ağustos Salı Emre Fel, 28 Ağustos Çarşamba Salih Kıraç ve 30 Ağustos Cuma günü Azerin, Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşatacak.

Çocukların Fuarı Olacak

Fuarda çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Oyun alanları ve lunaparkta eğlenceye doyacak çocuklar, bunun yanı sıra; 13 Ağustos Salı “Rafadan Tayfa”, 14 Ağustos Çarşamba halk oyunları gösterisi, 15 Ağustos Perşembe “Kaptan Pengu”, 17 Ağustos Cumartesi “Sertaç Abi”, 20 Ağustos Salı “Maysa ve Bulut”, 22 Ağustos Perşembe “Maceracı Yüzgeçler” ve 29 Ağustos Perşembe günü “Kral Şakir” etkinliklerini takip etme fırsatı bulacak.

Türk Sinemasının Sevilen Filmleri Açık Hava Sahnesinde

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Türk sinemasının birbirinden değerli sinema filmleri de katılımcılarla buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında; 12 Ağustos Pazartesi “Tosun Paşa”, 13 Ağustos Salı “Sahibini Arayan Madalya”, 19 Ağustos Pazartesi “Bizim İçin Şampiyon”, 21 Ağustos Çarşamba “Süt Kardeşler” ve 28 Ağustos Çarşamba günü “Naim” sinemaseverlerle buluşacak.

“Şahane Pazar” Ağustos Fuarı’nda Canlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda vatandaşların en çok ilgi göstereceği etkinliklerden bir tanesi de “Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahane Pazar” programı olacak. Evlerin Pazar eğlencesi Şahane Pazar, uzun bir aranın ardından Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sevenleriyle bir araya gelecek. 11, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde saat 21.00 saatlerinde düzenlenecek gösteride vatandaşlar hem eğlenecek hem anılarını tazeleme imkânı bulacak.

Dolu Dolu Etkinlikler Katılımcıları Bekliyor

Fuar boyunca her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında Sim Sırma’dan Yemeni’ye, Tezhip’ten Ebru’ya, Takı Tasarım’danKanaviçe’ye kadar onlarca deneyim alanı katılımcılarla buluşacak. Yine çocuklar için her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında panayır çadırı, survivor parkuru ve VR balon turunun yanı sıra geleneksel Maraş oyunları da düzenlenecek. 9 – 31 Ağustos tarihleri arasında her gün 16.00 ile 00.30 saatleri arasında birbirinden eğlenceli ekipmanların yer aldığı lunapark katılımcıları ağırlayacak. Katılımcılar bir yandan çeşitli etkinliklerle eğlenirken bir yandan da giyimden hediyelik eşyaya, gıdadan el sanatlarına kadar tüm ihtiyaçlarını alanda kurulan stantlardan temin etme fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.