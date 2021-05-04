Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke...
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında En Çok Tercih Edilenlerden Oldu
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında...
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı...
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı

Kahramanmaraş’ta nehir çevresi temizlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aksu Nehri ve çevresinde gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan tonlarca atığı temizledi.

Kahramanmaraş’ta nehir çevresi temizlendi

Kahramanmaraş’ta nehir çevresi temizlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aksu Nehri ve çevresinde gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan tonlarca atığı temizledi.

04 Mayıs 2021 Salı 15:45
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda şehrin sembolü olan Aksu Nehri ve civarında bir çalışma daha yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, nehir ve köprü etrafına gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi. İş makineleri yardımıyla toplanan ambalaj, evsel, hafriyat, tıbbi ve plastik atıklar Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne sevk edilip tasnifi ve imhası gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla halk ve çevre sağlığının korunması, doğal güzelliklerin kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da kaçak hafriyat dökümü ile karşılaşılması halinde vatandaşların ALO153 Çözüm Masası’na bildirimde bulunabilecekleri belirtildi.

Son Güncelleme: 04.05.2021 18:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Şehrin En Büyük Millet Bahçesi Olacak
Şehrin En Büyük Millet Bahçesi Olacak
Elbistan’da yollar yenileniyor
Elbistan’da yollar yenileniyor
Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi
Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber