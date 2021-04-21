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KASKİ, personel alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, 11 personelin alınacağını açıkladı.

KASKİ, personel alacak

KASKİ, personel alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, 11 personelin alınacağını açıkladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:07
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KASKİ’den yapılan açıklamada, Lisans/Mühendislik Fakültesi’nden 1 Elektrik Mühendisliği, ön lisanstan 4 harita teknikeri, 1 elektrik teknikeri, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi’nden 4 makine veya sıhhi tesisat teknisyeni, 1 elektrik teknisyeni alınacağını açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2018/11608 Sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’ üncü maddesindeki şartları taşımak,
2) Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 veya 100 üzerinden en az 70 diploma notuna sahip olmak,
3) Son müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak,
4) Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak,
5) Lisans, Ön lisans ve Teknik/Endüstri Meslek Lisesi mezunu olanların iyi düzeyde Microsoft Office (Word, Excel ve PowerPoint) uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak,
6) Mühendis kadrosu için mesleki deneyim ve kendi alanına ilişkin yetkinliğe sahip olmak,
7) Tüm kadro ilanları için idarenin merkez ve ilçelerde bulunan hizmet birimlerinde görev yapabilme ve esnek çalışma koşullarını kabul etmek,
8) İş deneyimi, lisansüstü eğitim ve yabancı dil gibi nitelikler tercih sebebi olacaktır.

MÜRACAAT TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 19-26 Nisan 2021 tarihleri arasında https://maraskaski.gov.tr web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

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