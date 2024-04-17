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KMTSO “Mücbir sebep 2025 yılına kadar uzatılmalıdır”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Mücbir sebep süresinin 2025 yılı Nisan-Mayıs ayına kadar uzatılması gerekiyor. Bu noktada da uzatma süresinin ve teminat koşullarının belirlenmesi son derece önemli.” dedi.

KMTSO “Mücbir sebep 2025 yılına kadar uzatılmalıdır”

KMTSO “Mücbir sebep 2025 yılına kadar uzatılmalıdır”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Mücbir sebep süresinin 2025 yılı Nisan-Mayıs ayına kadar uzatılması gerekiyor. Bu noktada da uzatma süresinin ve teminat koşullarının belirlenmesi son derece önemli.” dedi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 09:10

6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerinin yeniden düzene girmesi adına mesaisine özveriyle devam eden KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, uzatılması gündemde olan mücbir sebep hali için açıklamalarda bulundu. Mücbir sebep halinin kısa ve sınırlı bir şekilde uzatılacağına dair bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Buluntu, mücbir sebep için uzatma süresinin ve teminat koşullarının belirlenmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, bu sürenin 2025 Nisan ayına kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

“İŞ DÜNYAMIZ ADINA MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”
Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat 2023 tarihinde şehrimiz merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler yaşadık. Bu depremlerde canlarımızı kaybettik ve binlerce vatandaşımız yaralandı. Maalesef afet çok büyük ve derin yaralar açtı. Bu süreçte Kahramanmaraş iş dünyasını temsil eden en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak küçük esnafımızdan büyük işletmelerimize kadar iş dünyamızın tüm kesimlerinin yanında olmak ve yaralarını sarmak adına mücadele verdik ve vermeye de devam ediyoruz.


“SÜRE HENÜZ YETERLİ DEĞİL”
Özellikle depremler sonrası işyerleri yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf ve sanayicilerimiz için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş, bu kapsamda vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi sağlanmıştı. 6 Şubat’tan itibaren 1 defa uzatılan ve 14 aydır devam eden mücbir sebep hali kuşkusuz önemli bir adım olsa da; bölgemizdeki esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin birikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için henüz yeterli bir süre değil.

“YENİ DÜZENLEMELER GEREKLİ”
Konu özelinde kısa süre önce 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmasına yönelik açıklamalarımızda mücbir sebep halinin uzatılması gerektiği ile ilgili beklentilerimizi ifade etmiş ve işletmelerimizin bu süre zarfında yaşadığı ekonomik sıkıntıların dikkate alınarak, yeni düzenlemeler yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştık.


“UZATMA SÜRESİ VE TEMİNAT KOŞULLARININ BELİRLENMESİ SON DERECE KRİTİK”
Gerek Odamızın gerekse de paydaşlarımızın özverili çalışma ve temasları neticesinde Sayın Milletvekillerimizin destekleriyle mücbir sebep halinin uzatılacağı bilgisini aldık. Öncelikle haberi kamuoyuyla paylaşan başta Prof. Dr. Mehmet Şahin olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm Milletvekillerimize iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz.Ancak, planlanan mücbir sebep halinin kısa ve sınırlı bir şekilde uzatılacağına dair aldığımız bilgiler var. Bu sürenin 28 Şubat 2025'e kadar uzatılması, beyan ve bildirimlerin ise Nisan-Mayıs 2025 olarak belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu noktada da uzatma süresinin ve teminat koşullarının belirlenmesi son derece kritiktir.Bu süreçte verdikleri kıymetli desteklerle yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e, TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu’na, Sayın Milletvekillerimize, ilgili ve paydaş tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
KMTSO “Mücbir Sebep 2025 Yılına Kadar Uzatılmalıdır”
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