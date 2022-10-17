KSÜ Rektörü Alptekin Yasım Türk Dünyası Sempozyumuna katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı sempozyum kapsamında Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvuruna ilişkin çok önemli protokoller imzalandı.

Türk Dünyasının Geleceğinin Tasavvurunda Üniversiteler Arası İş birliği Protokolü

Türk Dünyası ile ilgili son dönemlerde yapılan en büyük bilimsel toyunun son gününde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin de dahil olduğu ve Türk Dünyasının farklı bölgelerinden 85 üniversitenin katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında üniversitelerin 21. asrın Türk asrı olması yolunda daha aktif sorumluluk alması kararlaştırıldı.

21. asrın Türk asrı olması için “Tasavvurdan gerçekliğe dönüşüm” zamanı

İmzalanan protokol kapsamında üniversiteler 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nde yer alan tematik alanlardan en az birine odaklanarak çalışmalar gerçekleştirmesi planlandı. Eğitim, halklararası ilişkiler, ekonomi, enerji, kültür, sanat, dil ve tarih, gençlik, spor, diaspora gibi birçok alanda üniversiteler tarafından hayallerin gerçekliğe dönüştürülmesi yolunda projeler ve raporlar hazırlanacağı belirtildi.

Üniversiteler tarafından çalışmalar için kurullar oluşturulması planlandı.

Protokolde belirlenen temalarda odak çalışmalar gerçekleştirmek için üniversiteler tarafından AR-GE, çalışma ve danışma kurulları teşkil edileceği ve alanında uzmanlar tarafından oluşacak bu kurulların çalışmalarını tamamladıktan sonra her altı ayda bir Türk Devletler Teşkilatına rapor olarak bildirecekleri ifade edildi.

Türk Dünyası’nın gönüllülük esasına dayalı en büyük projesinin protokolü de imzalandı.

Düzenlenen törende Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi ana koordinatörlüğünde ve çok sayıda üniversite işbirliği ile 15 farklı bölgeden, 300 bilim insanı ve 2022 yılında on bin öğrencinin katılımıyla devam eden Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık projesinin ıslak imza töreni de gerçekleştirildi.

Rektör Yasım: KSÜ, Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvurunda her türlü desteğe hazırdır.

Protokol törenine katkı ve katılım sağlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvurunda üniversitelerin aktif sorumluluğunun önemli olduğunu ve bu noktada KSÜ olarak her türlü desteğe hazır olduklarını beyan etti.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda Rektör Yasım’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan da eşlik etti.