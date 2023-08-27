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Leylekler gökyüzünü süsledi!

Güney ülkelerine göç eden leylekler, Osmaniye semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Leylekler gökyüzünü süsledi!

Leylekler gökyüzünü süsledi!

Güney ülkelerine göç eden leylekler, Osmaniye semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:27

Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan Osmaniye’de, Ağustos ayının son günlerinde göçmen kuşların sıcak ülkelere hareketi sürüyor.

Gökyüzünde seyrine doyumsuz bir şölen oluşturan leylek kolonisini gören vatandaşlar da bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Osmaniye semalarında görülen sürü halindeki leyleklerin, süzülerek geçmesi an be an görüntülere yansıdı.

Osmaniye semalarından geçen leyleklerin toplu göç uçuşu, görenleri hayran bıraktı. Dakikalarca şehrin merkezi üzerinde gösteri yapan leylekler, daha sonra bir ahenk içinde göç yoluna devam ettiler.

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Leylekler Gökyüzünü Süsledi!
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