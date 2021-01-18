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Maraş’ta ne olursan olda sakın ola zengin olma

Maraş'ın Tarihi (kronolojisi) geçmişini bilmek gerek bu konuları eleştirmek için!

Maraş’ta ne olursan olda sakın ola zengin olma

Maraş’ta ne olursan olda sakın ola zengin olma

Maraş'ın Tarihi (kronolojisi) geçmişini bilmek gerek bu konuları eleştirmek için!

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:57
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Maraş'ın Tarihi geçmişini ve sosyalijisini bilen bu memlekette bir elin parmakları kadar yoktur, bilene de zaten değer vermez ukala takımı.!

Osmanlı dönemin de Zülkadirogu ve bayazıtlı aileleri arasında Valilik makamı için büyük çekişmeler yaşanmış öyle ki Maraş bir karpuz gibi ikiye bölünmüş,dogu kısım Zülkadiroglu ailesi taraftarları,batı kısım Bayazıt Ailesi taratarları,hatta Ermeniler bile taraf olmuşlar,hep kavga nizah hatta kanlı savaş sahneleri bile yaşanmış.!

Cumhuriyet dönemi ayan Ailelerini de çıkartmış öyle ki Vakıf Vakfiyeleri( kapalı çarşıda ki dükkanlar dahil ) Camiler,tekkeler,medreseler,Tarlalar,bağ,bahçe say say gitsin,ya bu ayan aileler satın almış,yada bu ayan ailelere yakın olanlar ihalelere girmişler üstelik bu ayan aileler ihaleye girenlerden haraç almışlar, kılıçları her türlü kesiyormuş mebus (milletvekil ) onların istedikleri kişilerden seçilir olmuştu.!

Bu ayan aileler ve yandaşları zengin olurken, diğerleri mazlum duruma düşmüşler, elbette vakıf malı haram olduğu için almayanlar da çoğunluktaymış.!

1950 ile birlikte iki partili sisteme geçilmiş Maraş yine iki ye bölünmüş Halk partili , Demokrat partili diye,lakin ayan ailelerin işleri yine istedikleri gibi devam etmiş,yeni zengin olanlarla ya ortaklık yapmışlar,yada önlerini kesmişler.!

Camilerde bile aynı safta durmaz olmuşlar.!

Maraşta zengin olanlar hep kaçar olmuşlar.!

Maraş'ın zanatkarları dükkanlarını kapatıp tarlalara ırgatlığa giderler iş,üretim olmazsa ne olacak,memleket nasıl gelişecek.?

Sonra bir adet başlamış zengin olana ya Ermeni yada bu gahbavratlı gömü buluk yaftası vurulmaya başlanmış.!

Evet bugün memleketin ayan aileleri artık yok ammaa zenginimiz de çok Elhamdülillah, lakin yine bozuk g...t gibi vır vır eden kesimler var herkesin altında bir şey arayan hatta bir çoğuna Ermeni haftası vuran bu aşağılık kesim,işte bunun arkasında bir dış güç olmazsa bu dünya ya böyle açılabilir miydi, veya bunlar böyle büyüdülerse mutlaka arkalarında Ermeni veya yahudi vardır,veya bunlar bu firmanın Maraş bayiliğini almaları mümkün değildi muhakkak arkalarında Ermeni,yahudi vardı gibi aşağılık kompleksli bir güruh var ve onların söylediklerini ciddiye alan bir güruhta var.!

Maraşlı diye bir dizi oynuyor vay efendim bu şekilde Maraş temsil edilmez şöyle olmalıydı diye sosyal medyada yorumlar kırıla gidiyor.!

Oysa bu dizinin senaristi,yapımcısı varsa sponsoru Maraşlı değil ki ,otur adam gibi izle işine gelmiyorsa başka dizi izle, Maraş bu dizi ile şu an gündemde,sonra da deriz ki,Antep,Urfa,Mardin de dizi çekimi yapılıyorda Maraş ta niye çekilmiyor deriz,biz acımasızca eleştirirken kim gelir maraşa filim çeker,kim gelir maraşa yatırım yapar.!

İki çift kelam da Maraş'ın sanayicisine,zengine laf edelim,sizlerde kazandığınız parayı mezarınıza götürmiyeceksiniz biraz paylaşımcı olun,biraz sosyal ve kültürel konulara sponsor olun, Zekatlarınızı hacıya hocaya,vakıfa şuna buna değil Maraş'ın fakirine fukarasına,düşkününe verin.

Çok duydum yaav maraşta zekat verecek fakir bulamıyoruz lafını,bir zahmet poponuzu ve başınızı bir kaldırın zengin dostlarınıza değil eski eş dost akrabalarınıza bir bakın ne haldeler,o vakit Maraş ta perişan insanın ne çok olduğunu görürsünüz.!

Yazılacak çoook şey varda,kısa keselim aydın havası olsun.!

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