Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran ulu bir çınardır’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Babalar Günü dolayısıyla Kahramanmaraşlı şehit babalarıyla bir araya geldi.

Babalık makamının kutsal bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Başkan Okay, evlatlarının hayata tutunması için babaların çok büyük fedakarlık yaptığını söyledi.

Şehit babalarına seslenen Başkan Okay, “Bu vatan için toprağa düşen şehitlerimiz sizleri bizlere emanet etti. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Başkan Okay, babalar günü dolayısıyla yaptığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Babalar, hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Tüm benliğiyle evini ve sevdiklerini saran ulu bir çınardır. Gölgesinde huzur ve mutluluk vardır. Onlara layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar.”

“ŞEHİT BABALARI VE AİLELERİ BİZLERE EMANETTİR”

Heyecan Bahçesi Kafeteryası’nda şehit babalarıyla bir araya gelen Başkan Okay, şehit babalarına seslenerek onlara verdikleri önemi anlattı.

Şehit ailelerini şehit emaneti olarak gördüklerini ifade eden Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Sizler, bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Devletin bekası, milletin huzuru için mücadele eden evlatlarınız, bu uğurda canlarını ortaya koymuşlardır. Bu sebeple aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız. Bu anlamda sizlere karşı her zaman pozitif ayrımcı olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bugün babalar günü vesilesiyle bir araya geldik. Zaman zaman bir araya geliyor ve hasbihal ediyoruz. Sizleri bu vesileyle bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizler başta olmak üzere, her koşulda bize destek olan ve tüm zorluklarla mücadele etmeyi öğreten tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyorum.”

Programa; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, İç İşleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Abdulkadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma KomutanıMustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman ve şehit babaları katıldı.