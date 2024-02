Necati Okay “Birlikte İhya Edeceğiz”

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Aslanbey mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Okay, ilçesine kazandıracağı projeleri sıraladı.

Yeni dönemde asrın felaketinin izlerini silerek ilçeyi yeniden ihya edeceklerini vurgulayan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Genel başkanımız ve partimizin teveccühü ile yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu dönem bizlere çok büyük sorumluluklar getirmektedir. İlçemize olan sevgimiz, şehrimize olan vefamız bu sorumluluğu almamızda en önemli etkendir. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve yaşam standardının yükselmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm bunları vatandaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda yapacağız. Yeni dönemde ilçemizi inşa ve ihya ederken, vatandaşlarımızın görüş ve önerileri büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ilçemizi birlikte inşa ve ihya edeceğimizin altını çizmek istiyorum. Yaşamış olduğumuz büyük felaket, bizim birlik ve beraberliğimizden daha büyük değildir. Birlik ve beraberlik içerisinde Dulkadiroğlu’nu yeniden şahlandıracağız.”