Necati Okay “Geleceğimizin anahtarı gençlerimizdir”

Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şeyhşamil mahallesinde gençlerle buluştu. Gençlere yeni dönem hizmetlerini anlatan Başkan Okay, ortaya koydukları gençlik yatırımlarını örnek gösterdi.

Gençleri geleceğin teminatı ve anahtarı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Okay, gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Bu doğrultuda gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Başkan Okay, gençlerle sohbetinde şu hususlara değindi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize güzel bir gelecek hazırlama adına çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizden sonra onlar bayrağı devralacak, bizlerin yaptığı gibi kendilerinden sonrakilere bu bayrağı en güzel şekilde teslim etme adına büyük bir çaba sarf edecekler. Bizler de bugünden onlara iyi bir gelecek bırakma adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmayı da sürdüreceğiz. Artık gençlerimiz de onlardan beklentilerimizin farkında. Kendilerine hazırlanan geleceği biliyorlar ve onlarda kendilerini buna hazırlıyor. İyi eğitim alarak, sorumlu bir birey olarak yetişiyorlar. Bizlerde bu süreçte gençlerimizin daima yanında olacağız.”

GENÇLİK MERKEZLERİMİZİN ANAHTARI GENÇLERDEDİR

Ortaya koydukları gençlik hizmetlerinden bahseden Başkan Okay, şunları ifade etti: “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ilçemizde iki güzel gençlik merkezi hediye ettik. Değim yerindeyse anahtarını onlara verdik. Sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla içerisini onlarca farklı etkinlik ve kurslarla doldurduk. Şimdi gençlik merkezlerimiz gençlerimizde adeta dolup taşmaktadır. Gençlerimizin buradaki memnuniyeti bizleri teşvik etmektedir. Onlara yeni projeler hazırladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.”

SPOR TESİSLERİ İNŞA ETTİK

Gençlik hizmetleri kapsamında ilçesinde spor tesisleri de kazandırdığın altını çizen Başkan Okay, şunları dile getirdi: “Gençlerimizin talebi doğrultusunda birçok spor tesisini de ilçemize kazandırdık. İlçemizin çeşitli noktalarına onlarca halı saha, basket, voleybol ve aktivite alanları kazandırdık. İlçemize yarı olimpik açık yüzme havuzu, yine yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yaptık. Okullarımızda bulunan spor alanlarını yeniledik. Yeni dönemde aynı şekilde gençlerimizin aktivite alanlarını çoğaltmayı hedefliyoruz.”

Başkan Okay, sohbetinin ardından günün anısına gençlerle öz çekim yaptı. Gençleri gençlik merkezlerine davet eden Başkan Okay, burada onları güzel sürprizlerin beklediğini ifade etti.