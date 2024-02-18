Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Necati Okay “Geleceğimizin anahtarı gençlerimizdir”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şeyhşamil mahallesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Okay, son 10 yılda ortaya koydukları gençlik hizmetlerini anlatarak, “Geleceğimizin anahtarı sizlersiniz. Sizlere daha güzel yarınlar bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Necati Okay “Geleceğimizin anahtarı gençlerimizdir”

Necati Okay “Geleceğimizin anahtarı gençlerimizdir”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şeyhşamil mahallesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Okay, son 10 yılda ortaya koydukları gençlik hizmetlerini anlatarak, “Geleceğimizin anahtarı sizlersiniz. Sizlere daha güzel yarınlar bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

18 Şubat 2024 Pazar 15:52

Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şeyhşamil mahallesinde gençlerle buluştu. Gençlere yeni dönem hizmetlerini anlatan Başkan Okay, ortaya koydukları gençlik yatırımlarını örnek gösterdi.
Gençleri geleceğin teminatı ve anahtarı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Okay, gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Bu doğrultuda gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Başkan Okay, gençlerle sohbetinde şu hususlara değindi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize güzel bir gelecek hazırlama adına çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizden sonra onlar bayrağı devralacak, bizlerin yaptığı gibi kendilerinden sonrakilere bu bayrağı en güzel şekilde teslim etme adına büyük bir çaba sarf edecekler. Bizler de bugünden onlara iyi bir gelecek bırakma adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmayı da sürdüreceğiz. Artık gençlerimiz de onlardan beklentilerimizin farkında. Kendilerine hazırlanan geleceği biliyorlar ve onlarda kendilerini buna hazırlıyor. İyi eğitim alarak, sorumlu bir birey olarak yetişiyorlar. Bizlerde bu süreçte gençlerimizin daima yanında olacağız.”

GENÇLİK MERKEZLERİMİZİN ANAHTARI GENÇLERDEDİR

Ortaya koydukları gençlik hizmetlerinden bahseden Başkan Okay, şunları ifade etti: “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ilçemizde iki güzel gençlik merkezi hediye ettik. Değim yerindeyse anahtarını onlara verdik. Sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla içerisini onlarca farklı etkinlik ve kurslarla doldurduk. Şimdi gençlik merkezlerimiz gençlerimizde adeta dolup taşmaktadır. Gençlerimizin buradaki memnuniyeti bizleri teşvik etmektedir. Onlara yeni projeler hazırladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.”

SPOR TESİSLERİ İNŞA ETTİK

Gençlik hizmetleri kapsamında ilçesinde spor tesisleri de kazandırdığın altını çizen Başkan Okay, şunları dile getirdi: “Gençlerimizin talebi doğrultusunda birçok spor tesisini de ilçemize kazandırdık. İlçemizin çeşitli noktalarına onlarca halı saha, basket, voleybol ve aktivite alanları kazandırdık. İlçemize yarı olimpik açık yüzme havuzu, yine yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yaptık. Okullarımızda bulunan spor alanlarını yeniledik. Yeni dönemde aynı şekilde gençlerimizin aktivite alanlarını çoğaltmayı hedefliyoruz.”
Başkan Okay, sohbetinin ardından günün anısına gençlerle öz çekim yaptı. Gençleri gençlik merkezlerine davet eden Başkan Okay, burada onları güzel sürprizlerin beklediğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Necati Okay “Geleceğimizin Anahtarı Gençlerimizdir”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Büyükşehir Adayı Aydoğar “Orta hasar mağdurlarının sonuna kadar yanındayız”
Kahramanmaraş Büyükşehir Adayı Aydoğar “Orta hasar mağdurlarının sonuna kadar yanındayız”
Fatih Mehmet Ceyhan; “Halk belediyeye gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz”
Fatih Mehmet Ceyhan; “Halk belediyeye gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz”
İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi
İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi
Yeniden Refah’a Kahramanmaraş’ta bir dev katılım daha!
Yeniden Refah’a Kahramanmaraş’ta bir dev katılım daha!
Ahmet Doğan İlbey vefatının birinci yılında unutulmadı!
Ahmet Doğan İlbey vefatının birinci yılında unutulmadı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber