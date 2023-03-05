Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara devletin şefkat elinin depremzedelerin üzerinde olduğunu her çalışmasında hissettiriyor.

Üstlendiği görev ve sorumlulukla depremzedelerin yaralarını sarabilmek ve kenti yeniden ayağa kaldırmak amacıyla çalışmalarını yürüten Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor. Onikişubat Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerin ardından Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla depremin ilk anından itibaren hizmet binasının kapılarını vatandaşlara açmıştı.

7 gün 24 saat esasıyla bir taraftan tesislerde depremzedeleri misafir ederken, diğer taraftan da oluşturulan çadır ve konteyner kentler ile tesislerde kalan vatandaşların yardımına koşan Onikişubat Belediyesi, ilçesine yönelik yardımları da koordine ediyor.

Öte yandan Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte yaraların daha hızlı sarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle destek olmak için kente gelen Ümraniye Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Talas Belediyesi, Zonguldak Belediyesi, Kilimli Belediyesi ve Kozlu Belediyesi ile büyük bir koordinasyonla çalışırken, büyük bir hassasiyetle yardımların depremzelere ulaştırılmasını da sağlıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden depremzedelere 1000 çadır dağıtıldı

Onikişubat Belediyesi, kurduğu çadır kentler ve barınma alanlarının yanı sıra evi yıkılmış, yıkım kararı verilmiş veya ağır ve orta hasarlı konutu olan depremzede vatandaşlar için tedarik ettiği çadırları muhtarlar aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyor.

Çadırlar şuana kadar Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı Mahalleleri’ndeki depremzede vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edilirken, çadır geldikçe peyder pey teslimler devam edecek. Toplamda ilk olarak 1000 adet çadırın depremzede vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Onikişubat Belediyesi olarak kurduğumuz çadır kentler ve barınma alanlarımızın yanı sıra evi yıkılmış, yıkım kararı verilmiş veya ağır ve orta hasarlı konutu olan depremzede vatandaşlarımız için tedarik ettiğimiz çadırları muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyoruz. Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı Mahallelerimizde depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Çadırlarımız geldikçe, mahallelerimize ulaştıracağız. Devletimiz, hiç bir vatandaşını açıkta koymamaya muktedirdir.” ifadeleri kullanıldı.