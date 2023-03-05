Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği

Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere bütün tesislerinin kapılarını depremzedelere açarak barınma ihtiyaçlarını karşılayan Onikişubat Belediyesi, kurduğu çadır kentlerin yanı sıra kırsal mahalleler başta olmak üzere temin edemeyen vatandaşlar için tedarik ettiği çadırların dağıtımına başladı.

Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği

Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği

Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere bütün tesislerinin kapılarını depremzedelere açarak barınma ihtiyaçlarını karşılayan Onikişubat Belediyesi, kurduğu çadır kentlerin yanı sıra kırsal mahalleler başta olmak üzere temin edemeyen vatandaşlar için tedarik ettiği çadırların dağıtımına başladı.

05 Mart 2023 Pazar 12:35

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara devletin şefkat elinin depremzedelerin üzerinde olduğunu her çalışmasında hissettiriyor.

Üstlendiği görev ve sorumlulukla depremzedelerin yaralarını sarabilmek ve kenti yeniden ayağa kaldırmak amacıyla çalışmalarını yürüten Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor. Onikişubat Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerin ardından Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla depremin ilk anından itibaren hizmet binasının kapılarını vatandaşlara açmıştı.

7 gün 24 saat esasıyla bir taraftan tesislerde depremzedeleri misafir ederken, diğer taraftan da oluşturulan çadır ve konteyner kentler ile tesislerde kalan vatandaşların yardımına koşan Onikişubat Belediyesi, ilçesine yönelik yardımları da koordine ediyor.

Öte yandan Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte yaraların daha hızlı sarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle destek olmak için kente gelen Ümraniye Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Talas Belediyesi, Zonguldak Belediyesi, Kilimli Belediyesi ve Kozlu Belediyesi ile büyük bir koordinasyonla çalışırken, büyük bir hassasiyetle yardımların depremzelere ulaştırılmasını da sağlıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden depremzedelere 1000 çadır dağıtıldı

Onikişubat Belediyesi, kurduğu çadır kentler ve barınma alanlarının yanı sıra evi yıkılmış, yıkım kararı verilmiş veya ağır ve orta hasarlı konutu olan depremzede vatandaşlar için tedarik ettiği çadırları muhtarlar aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyor.

Çadırlar şuana kadar Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı Mahalleleri’ndeki depremzede vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edilirken, çadır geldikçe peyder pey teslimler devam edecek. Toplamda ilk olarak 1000 adet çadırın depremzede vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Onikişubat Belediyesi olarak kurduğumuz çadır kentler ve barınma alanlarımızın yanı sıra evi yıkılmış, yıkım kararı verilmiş veya ağır ve orta hasarlı konutu olan depremzede vatandaşlarımız için tedarik ettiğimiz çadırları muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyoruz. Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı Mahallelerimizde depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Çadırlarımız geldikçe, mahallelerimize ulaştıracağız. Devletimiz, hiç bir vatandaşını açıkta koymamaya muktedirdir.” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Valiliğinden su açıklaması!
Kahramanmaraş Valiliğinden su açıklaması!
Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek
Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek
Bakan Yardımcısıkacır, Vali Çiftçi Ve Başkan Güven’den Afşin Esnafına Ziyaret
Bakan Yardımcısıkacır, Vali Çiftçi Ve Başkan Güven’den Afşin Esnafına Ziyaret
Deprem Sonrası Stres En Fazla Kalp Damar Sistemini Etkiliyor
Deprem Sonrası Stres En Fazla Kalp Damar Sistemini Etkiliyor
Karacasu konteyner kentte 3. Etap çalışmaları sürüyor!
Karacasu konteyner kentte 3. Etap çalışmaları sürüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber