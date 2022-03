Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şubesinden bir başarı daha! KSÜ’de işçilerin yüzü gülüyor

Başarılı çalışmalarıyla her kesimden takdir gören, kentin yakından tanıdığı ve İşçi hakları denildiğinde akla ilk gelen bir isim olan Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizde Üyelerimizin hakları için bir imzayı daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikamız Üniversitemizde yetkili Sendikadır. Toplu sözleşmedeki haklarımıza ilave olarak Kasım ayında üyelerimizin yevmiyelerine 18 TL 'lik artışın sağlandığı bir ek protokol imzalamıştık. Bugün de Sözleşmemizin Kamu Çerçeve Protokolüne uyumlu hale getirilmesi için ek protokol sözleşmesi imzaladık. Arkadaşlarımız bu sözleşmeyle Kçp deki tüm haklardan 01.01.2021 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Böylece ;en düşük yevmiye 206,70 TL olacak, Sosyal yardımları ve ikramiyeleri de artacak. Ayrıca, 2022 yılı ikinci altı ayında % 5 +enflasyon farkından yararlanabilecekler.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz, İşçi Arkadaşlarımızın hakları için her zaman anlayışla yanımızda oluyorlar.

Bu zorlu süreçte bizlere her zaman destek veren Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert Bey başta olmak üzere, İş yeri Temsilcilerimize ve ilk günden itibaren her zaman bize güvenen ve her daim yanımızda olan Emekçi Kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Üyelerimiz herşeyin en güzeline layıktır, onlar için mücadelemiz Sürecektir.

Ayrıca ; Aile Sosyal Hizmetler de çalışan Arkadaşlarımızda müsterih olsunlar. Sendikamız buradaki Arkadaşlarımızın da haklarını alacaktır. Amaç sadece imza atmak değil, Haklarımızın kazanıldığı bir sözleşme imzalamaktır. Bize güvenmeye devam etsinler.