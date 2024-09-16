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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, kısmi olarak 4 gün trafiğe kapatılacak!

Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18 – 21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, kısmi olarak 4 gün trafiğe kapatılacak!

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, kısmi olarak 4 gün trafiğe kapatılacak!

Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18 – 21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

16 Eylül 2024 Pazartesi 11:19

Bir yandan deforme olan altyapı hatlarını yenilerken bir yandan da yerleşim yerlerine yeni şebeke hatları kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek arterlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilecek yeni şebeke hatlarının imalatı nedeniyle PTT Üngüt Şubesi önündeki kısmın geliş ve gidiş istikametlerinin 18 – 21 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Prof. Dr. Necmettin Erbakan BulvarıKısmi Olarak 4 Gün Trafiğe Kapatılacak!
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