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Samsun çarşısı hizmete hazır!

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Trabzon Caddesi’ne inşa edilen ve 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Samsun çarşısı hizmete hazır!

Samsun çarşısı hizmete hazır!

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Trabzon Caddesi’ne inşa edilen ve 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:08

Şehrin yeniden imarı, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında da geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Trabzon Caddesi’ne inşa edilen ve 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı’nda alt ve üstyapı çalışmalarının ardından iş yerlerinin de kurulumu tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu çarşıda hak sahibi olan esnafların belirlenmesinin ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.

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Samsun çarşısı Hizmete Hazır!
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