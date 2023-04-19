Samsun çarşısı hizmete hazır!

Şehrin yeniden imarı, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında da geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Trabzon Caddesi’ne inşa edilen ve 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı’nda alt ve üstyapı çalışmalarının ardından iş yerlerinin de kurulumu tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu çarşıda hak sahibi olan esnafların belirlenmesinin ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.