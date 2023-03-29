Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, depremzedelerin mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”

Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, depremzedelerin mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunması gerektiğini söyledi.

29 Mart 2023 Çarşamba 13:01

Mecliste konuşan Aycan şunları kaydetti;

“Depremzede çalışanların mali, sosyal ve ekonomik hakları korunmalıdır. Depremde hayatını kaybedenler için ölüm aylığı,İş gücünü yüzde 60 kaybedenler için malullük aylığı bağlanmalıdır. İşsiz kalan tüm depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır.

Deprem herkesin hayatını değişik şekillerde ve düzeyde etkilemiştir. Depremden etkilenenlerden biri de çalışanlar, ayrı bir grubu oluşturmaktadır. Kamuda veya özelde çalışanlar ölüm, sakat kalma, iş yerinin kapanmasına bağlı işini kaybetme gibi durumlar yaşamaktadır. Bu nedenle depremzede çalışanların mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunmasında fayda vardır. Depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır.

Deprem sebebiyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler prim ve sigorta süresi şartı aranmaksızın malul sayılmalı ve malullük sigortasından aylık bağlanmalıdır. Depremden zarar görmüş çalışanların özel sektörde işten çıkarılmasına izin verilmemelidir. İşsiz kalan tüm depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır. Depremzede çalışanların tekrar istihdamı teşvik edilmelidir. Bu kapsamda deprem bölgesindeki iş yerlerinin, fabrikaların açılması ve çalışmaya başlaması çok önemli.”

Anahtar Kelimeler:
SEFER AYCAN“İşsiz Kalan Depremzedeler Işsizlik ödeneğinden Yararlanmalıdır”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”
Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber