Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”

Mecliste konuşan Aycan şunları kaydetti;

“Depremzede çalışanların mali, sosyal ve ekonomik hakları korunmalıdır. Depremde hayatını kaybedenler için ölüm aylığı,İş gücünü yüzde 60 kaybedenler için malullük aylığı bağlanmalıdır. İşsiz kalan tüm depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır.

Deprem herkesin hayatını değişik şekillerde ve düzeyde etkilemiştir. Depremden etkilenenlerden biri de çalışanlar, ayrı bir grubu oluşturmaktadır. Kamuda veya özelde çalışanlar ölüm, sakat kalma, iş yerinin kapanmasına bağlı işini kaybetme gibi durumlar yaşamaktadır. Bu nedenle depremzede çalışanların mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunmasında fayda vardır. Depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır.

Deprem sebebiyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler prim ve sigorta süresi şartı aranmaksızın malul sayılmalı ve malullük sigortasından aylık bağlanmalıdır. Depremden zarar görmüş çalışanların özel sektörde işten çıkarılmasına izin verilmemelidir. İşsiz kalan tüm depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır. Depremzede çalışanların tekrar istihdamı teşvik edilmelidir. Bu kapsamda deprem bölgesindeki iş yerlerinin, fabrikaların açılması ve çalışmaya başlaması çok önemli.”