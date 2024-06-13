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Şekerli Vakfı Gazze'de umut dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli Şekerli Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Şekerli Vakfı Gazze'de umut dağıtıyor

Şekerli Vakfı Gazze'de umut dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli Şekerli Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

13 Haziran 2024 Perşembe 17:22

Vakıf Başkanı Eşref Şekerli, yoğun çaba ve gayretler sonucunda Gazze'de kurdukları mutfakta günlük en az 1000 kişilik yemek çıkarabildiklerini belirtti.

"Değerli dostlar, Allah'ın yardımı ve dostlarımızın desteğiyle Gazze'de büyük bir başarıya imza attık. Şekerli Vakfı olarak, Gazze'deki kardeşlerimize umut olmak adına bir mutfak kurduk ve şu anda düzenli bir şekilde yemek çıkarıp dağıtım yapabiliyoruz," diyen Şekerli, bu önemli adımın oradaki insanların zor günlerinde yanlarında olabilmek adına atıldığını vurguladı.

"Desteklerinizi Bekliyoruz"

Şekerli, "Bu hizmetin ne kadar süreceği veya ne kadar devam edebileceği konusunda kesin bir şey söylemek zor. Zira, her an bir sorunla karşılaşabiliriz. Ancak, bir sorun olmadığı sürece ve bütçemiz elverdiği sürece, bu hizmeti sürdürmeye gayret edeceğiz," dedi.

Gazze'deki bu önemli faaliyetlere maddi destek vermek isteyen tüm dostlarını katkıda bulunmaya davet eden Şekerli, "Şekerli Vakfı’nın resmi IBAN numarası üzerinden yapacağınız bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yemeklerin devamlılığını sağlayacaktır," diyerek destek çağrısında bulundu.

Şekerli Vakfı TL IBAN:

TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01

"Kahramanmaraş’tan Gazze’ye Uzanan Yardım Eli"

"Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Şekerli Vakfı olarak, Türkiye'den Gazze’ye uzanan bu yardım eliyle büyük bir sorumluluk üstlendik. Gazze'deki kardeşlerimize sıcak bir yemek sunmanın ötesinde, onlara umut ve dayanışma mesajı göndermeyi amaçlıyoruz," diyen Şekerli, bu zor günlerinde Gazze'deki insanların yanında olduklarını hissettirmenin ve yalnız olmadıklarını göstermenin kendileri için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Eşref Şekerli, bu anlamlı projeye destek ve dualarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle, daha güzel günlerde, daha büyük projelerle birlikte olmayı temenni ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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Şekerli Vakfı Gazzede Umut Dağıtıyor
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