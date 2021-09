TBKGF Başkanı Bayram Karakaş: Esnafımıza Nefes Kredisi İstiyoruz!

Karakaş, “Kredi Kefalet Kooperatifleri üzerinden verilen esnaf kredilerimiz vardı. Bu ay içinde ötelenen krediler tekrar ödenmeye başlıyor. Ama maalesef normalleşme sürecinde esnafımız hemen para kazanmadı. Onun için biz, devlet başkanımızdan, ticaret bakanımızdan ve TESKOMB genel başkanımızdan can suyu adı altında nefes kredisi talep ediyoruz. Bu krediler sıfır faizli veya taksit ötelemeli olabilir” ifadelerine yer verdi.

Bölge ziyaretleri kapsamında ekibiyle beraber Kahramanmaraş’a gelen TBKGF Genel Başkanı Başkan Bayram Karakaş, Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adanan Narlı ev sahipliğinde Kervanhan’da bu sabah basınla bir araya geldi. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy’un da katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adanan Narlı, üyelerinin sorunlarına değindi. Kahramanmaraş’ta yönetimi devraldıktan sonra Covid-19 salgınıyla çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Başkan Narlı, gerek ekonomik kriz gerekse pandemiden kaynaklı sorunları dosya haline getirerek bağlı bulundukları federasyona ilettiklerini kaydetti.

Beraberindeki heyetle beraber Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen TBKGF Genel Başkanı Bayram Karakaş, konuşmasına başlamadan önce Suriye’den gelen şehitlerimiz için başsağlığı diledi. Karakaş, “Değerli Kahramanmaraşlılar! Bugün sabah saatlerinde Suriye’den üzücü bir haber aldık. Suriye’nin İdlip kentinde vatani görevini yapan iki Mehmetçiğimizi şehit verdik. Bunlardan birisi de Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir Şehit idi. Ben Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Kahramanmaraşlılara ve yüce Türk milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE ESNAFLARIMIZ 51 ÜN KAPALI KALDI”

Yaklaşık dört gündür Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da bir takım ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden TBKGF Genel Başkanı Karakaş, şöyle konuştu: “İki gündür de Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’tayız. Diğer illerimizde yaptığımız ziyaretlerimizin aynısını dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın programının seyrinden sonra oda başkanımızla birlikte bölgesel esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizin sebebi şuydu: Covid-19 sars virüsü, Türkiye’yi ve dünyayı saralı 16 ay oldu. Ama bu zaman dilimi içerisinde bizim belli sektörlerdeki meslek mensubu arkadaşlarımız özellikle berberler 51 gün kapalı kaldı. Bazı meslek grupları da 14,5 ay kepenk indirdi ve bu zaman dilimini evlerinde ek gelir olmaksızın beklediler. Devlet her zaman 18 yaşında ve büyük. Bizlerin de 13 ihtisas federasyonu, 82 birlik, 3 bin 045 odaya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanımızın kontrolünde, Ticaret Bakanlığımızdan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla uyum içinde çalışarak; esnafın zorlu sürecinde biz, bayrağı her şartlarda burçlarda tutmaya çalıştık.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE AŞI KARŞITLARIYLA MÜCADELE ETTİK!”

Salgın döneminde TBKGF’ye üye odalarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Karakaş, sorunların rapor haline getirilip çözüm önerilerinin bulunmasında üstün bir gayret gösterdiklerini belirterek üyelerle hızlı bilgi alışverişinde bulunarak üye işletmelerin pandemiden olabildiğince az zarar görmesi için mücadele ettiklerini aktardı. Pandemi döneminde aşı karşıtlarıyla da mücadele ettiklerini dile getiren Karakaş, şu açıklamalarda bulundu: “Bize bağlı 122 oda, özverili bir çalışmayla güzellik salonu işletmeleri, berber ve kuaförlerin sorunlarını bize anında ilettiler. Bizler; öncelikle tek kullanımlık peçete, tek kullanımlık kullan-at havlu, tek kullanımlık jilet, tek kullanımlık kan taşı ve tek kullanımlık el ayak bakımı gibi ürünleri üreterek salgının yayılma sürecinde üyelerimize destek olduk. Bununla birlikte randevu sistemini oluşturduk. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını sürekli işliyoruz. Salgınla mücadelede aşı çalışmalarına başlandıktan sonra oluşan aşı karşıtlarının etkinliğini kırmayı bir görev bilerek bütün gezilerimizde aşının ne kadar önemli olduğunu anlattık. Tek doz aşı dahi olmayan insanların aşı olması için özellikle berber, kuaför ve güzellik salonları olmak üzere bir genelge yayımladık ve insanları aşı olmaya teşvik ettik. Bu yöndeki bilgi paylaşımını, sosyal medya üzerinden anında 108 bin kişiye ulaştırdık. Bunun yanında oda başkanlarımız ve üyelerimize de hizmet verdikleri işyerlerinde aşının ne kadar önemli olduğunu anlatmaları için telkinde bulunuyoruz.”

“ODA BAŞKANIMIZ ADNAN NARLI İLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUM”

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı ve ekibinin pandemi döneminde, yoğun bir çalışma geçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Karakaş, bu süreçte Kahramanmaraş’taki esnafın sorunlarının derlenip federasyona ulaştırılmasında Adnan Narlı ve ekibinin büyük bir uğraş verdiğini ifade ederek Adnan Narlı ve ekibiyle çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Karakaş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Esnaflar çok zorlu bir süreçten geçiyor. Kapanma sürecinden beri mecbur sebeplerden dolayı bir takım mağduriyetler vardı. Özellikle Kahramanmaraş için söylüyorum. Berberler Odası Başkanımız Kahramanmaraş ile ilgili sorun ve çözüm noktasında gönderdiği üst yazısın yönetim ve denetim üyelerimizle değerlendirdik. Kahramanmaraş’taki bin 070 üyemiz ve Türkiye genelindeki 108 bin üyemizin sorununu gerekli mercilere ilettik. Ben burada Oda Başkanımız Sayın Adnan Narlı ile çalışmaktan çok keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. Ekibiyle ve yönetimiyle konuya vakıf ve bize Ankara’ya konuları anında iletiyor. Buradan şu çıkıyor: Ekip ruhuyla çalışmak kadar güzel bir şey yok. Onun için salgından kaynaklı kapanma sürecinde 51 günde sektörüne hizmet verdiren bir federasyonun yönetim kurulu başkanıyım. Bunlar da bizim çalışma ve yol arkadaşlarımız. Bizler, insana hizmet ettiğimiz için hijyeni ön planda tutuyoruz. Üye işyerlerimizde hijyen, maske, mesafe ve randevu sistemi oturmuş durumda.”

“ESNAFA NEFES KREDİSİ VERİLSİN!”

Birçok esnaf grubu gibi berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin ötelenen kredi taksitlerinin ödeme zamanının geldiğini ve normalleşmenin hemen ardından para kazanamadığı için esnafın kredileri ödeyecek imkanının bulunmadığını vurgulayan Karakaş, esnafa can suyu adı altında nefes kredilerinin verilmesi gerektiğini söyledi. Karakaş, şunları kaydetti: “Kredi Kefalet Kooperatifleri üzerinden verilen esnaf kredilerimiz vardı. Bu ay içinde ötelenen krediler tekrar ödenmeye başlıyor. Ama maalesef normalleşme sürecinde esnafımız hemen para kazanmadı. Para kazanmadıkları için de bu ödemelerinde zorlanıyorlar. Çünkü kapalı kaldıkları süre içinde sermayelerini tükettiler. Onun için biz, devlet başkanımızdan, ticaret bakanımızdan ve TESKOMB genel başkanımızdan can suyu adı altında nefes kredisi talep ediyorum. Bu krediler sıfır faizli veya taksit ötelemeli olabilir. Bunu şekillendirerek kredi kefalet kooperatiflerimiz üzerinden üyelerimize kredi verilebilir. Finans sorunu çözülmediği takdirde esnaflarımızı çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Bizler bir taraftan Covid-19 salgını bir taraftan da ekonomik krizle boğuşurken; devletin de koruyucu ve kollayıcı tedbirler alarak esnaf ve sanatkârının gerek Bağ-Kur primlerindeki indirimlerini gerekse bir takım teşviklerle esnafı rahatlatması gerektiği inancındayım. Bizler, 122 odamızla beraber Türkiye’deki bize bağlı berber, kuaför ve güzellik işletmeleri adına devletimizin her daim yanındayız.”

BAŞKAN ÖZSOY: ESNAFLARIMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ!

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Dondurması soğuk, insanları sıcak kahramanlar diyarına hoş geldiniz. Berberleri ve kuaförleri hem seviyor hem de saygı duyuyorum. Çünkü berberler ve kuaförler hem esnaf hem de sanatkâr ruhlular. Bundan dolayı da tüm berber ve kuaför arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu pandemi döneminde dünya kendini yeniliyor. Ve bu dönemden en çok zararlı çıkan üç farklı esnaf grubumuz var. Bunlardan biri berberler ve kuaförler biri kantinciler diğeri de tekel büfeler. Bu esnaflarımız pandemi döneminde çok büyük zarar gördüler.”

Kervanhan’daki toplantının ardından TBKGF Başkanı Bayram Karakaş ve ekibi, Kahramanmaraş’taki berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecilerini ziyaret etti.