TÜMKİAD, KMTSO Seçimlerinde Balcıoğlu’nu Destekleyecek!

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, yönetimi ve dernek üyelerinin yer aldığı basın toplantısında, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’na destek geldi.

Başkan Muhammet Eliaçık, burada yaptığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş iş dünyası 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine kilitlenmiş durumda. Bildiğiniz üzere Ticaret ve Sanayi odamız da uzun yıllar sonra ilk kez 2 adaylı seçime gidilecek. Daha önce tek liste halinde yapılan ve şehrin her kesimini temsil ettiğini düşünmediğimiz listeler, kısır bir döngü içerisinde yapılan seçim ile kapalı kapılar arkasında ısmarlama bir yöntem ile isimler belirleniyor ve listeler hazırlanıyordu. Bunun neticesinde KOBİ dediğimiz Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Ticaret ve Sanayi Odasında ne sözü geçiyor, ne de etkinliği vardı. TÜMKİAD olarak “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının bir kesmin değil her kesimin odası olmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın lokomotifi sanayicilerimizin önderliğinde, kobilerimiz ve tüccarlarımızın el ele verdiği, çekişmenin yerine ortak noktası Kahramanmaraş olan bir Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, meclisi ve komitelerinin oluşması en büyük arzuladıklarını belirten Eliaçık; "Özellikle bir başka hususu da belirtmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki, Son iki yılda Kahramanmaraş’ta siyaset üstü bir yapının nasıl kurulduğunu ve herkese nasıl eşit bir şekilde durarak başarının yakalandığını TÜMKİAD olarak herkese gösterdik. Yine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odasında “siyasetin bulaşmadığı” sadece iş dünyasının temsilcilerinin Ticarette ve Üretim noktasında ortak paydada buluştuğu bir seçim süreci izler ve başarılı oluruz diye temenni ediyoruz. Seçime sayılı günler kalırken, Kahramanmaraş’a yakışmayan ve istemediğimiz çeşitli söylentiler, kulaktan kulağa yayılan dedikodular duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi ise ticaret bağlantılarının koparıldığı, dostlukların bittiği ve iş insanları arasındaki tatlı ve ezeli rekabetin yerini düşmanlığa bıraktığı gibi duyumları almakta ve sahada bizzat şahit olmaktayız. Her ne olursa olsun, hangi güç, hangi siyaset bu seçim de bir taraf olsalar da BİZ TÜMKİAD Olarak vicdanımıza, aklımıza ve memleketimize en hayırlısını gördüğümüz adayın yanında olacağız. Esnaflara, Tüccarlara ve Kobilere umut veren adayın arkasında duracağız" ifadelerini kullandı.

Şahsi çıkarlarımız için listeye yazın şu kadar oyumuz var diye değil, sadece Kahramanmaraş aşkı ile sahada olacaklarını altını çizen Başkan Eliaçık; "Kimseyi kötülemeden, Ilımlı ve inandığımız adayın propagandasını yaparak bu şehirde KOBİLERİN sesinin daha çok duyulması için mücadele edeceğiz. 2018’de 2014’de 2010’da 2006’da ve 2002 yılında da seçimler yapıldı. Ancak 10.000 üyesi olan odada kaç kişi bu seçimlerden haberi oldu ve oy kullandı? Maalesef bir grup iş insanı dışında kimsenin haberi olmadı. Sadece basından seçim sonucunu öğrendi. Ancak bu seçim farklı bir seçim. Bu seçim Kahramanmaraş’ın ayaklarına vurulmuş pranganın kırılacağı bir seçimdir. Yapılacak seçimler sonucunda Ticaret ve Sanayi odamızın kaderini üç beş kişinin eline teslim etmemeliyiz. Bugün odanın şahsi menfaatlerini kendi çıkarları için kullanmaya gayret gösterenlere fırsat vermemeliyiz. Ticaret ve Sanayi odasını dizayn edip, arkada bahçe gibi kullanmak isteyenlere ve tüccarımızın esnafımızın mücadele ile bir yere gelmiş insanlarımızın aklını hafife alanlara fırsat vermememiz lazım. Özellikle seçimi kazanmak için her şey mubahtır anlayışı ile insanların arasını açan, ticaretleri ile tehdit edenler ve kendini bu memleketin en akıllısı zannedenler şunu çok iyi bilsinler ki. Biz iş insanlarımıza güveniyoruz. Kahramanmaraşlı hemşerilerimize güveniyoruz. Bu seçim sürecinde hiçbir tehdide, hiçbir baskıya boyun eğmeden vicdanlarının sesini dinleyerek hak eden adaya oyunu kullanacaklardır. Bizlerde TÜMKİAD’lı iş insanları olarak ‘Yüreği Kahramanmaraş için atan, herkesle yolumuz bir’ şiarıyla KMTSO seçimlerinde Şahin Balcıoğlunu destekleyeceğiz. TÜMKİAD bünyesindeki üyelerimiz, gönüllerimiz ve dostlarımız ile Sayın Balcıoğlu’nu destekleyerek seçim sürecinde aktif olarak sahada çalışacağız. Yapılacak olan seçimin Şehrimiz ve iş dünyası adına hayırlı olmasını, kalp kırmadan, dökmeden, geriye zaman kaybı yaşattırmadan iş dünyasına yakışır bir seçim olur ve Kazananı Kahramanmaraş olur. Sözlerime son verirken “İmtihanı bol, sorumluluğu ağır, vebali çok, kısacası zor bir çağdayız.” Bizlere zor zamanlarda sahada olmak memleket için çalışmak ve elini taşın altına koymak yakışır” diyerek, sözlerini tamamladı.