Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer’den, İş Bırakma Eylemi Açıklaması

Mehmet Özer şunları söyledi;

“Türk Sağlık-Sen olarak endişelerini ve tepkilerini dile getiren; düşük ücretler, aşırı iş yükü, şiddet vb. kronik sorunlara çözüm isteyen her çağrıyı değerli buluyoruz. Bazı düzenlemeler nedeniyle mağdur edilen her çalışanın derdi derdimizdir. Sorun için her zaman birlikte mücadele etmekten de asla çekinmedik, çekinmeyiz. Bugünde bu manada iş bırakıyor, haklı çağrılara güç katıyoruz.

Aile hekimlerinin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinden kaynaklı sorunları için sendikamız tüm platformlarda mücadele etmektedir.

Bu konuda girişimlerimiz ile bazı sorunlar çözülmüş, çalışanı mağdur eden diğer düzenlemelerle ile ilgilide dava açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir.

En son dün Genel Başkanımız Önder Kahveci Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile görüşüp Aile hekimlerinin sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerini gündeme getirerek yeniden bir düzenleme yapılmasını ve bununda sosyal taraflarla görüşülerek hayata geçirilmesini istemiştir. Sayın Bakan’da bunu değerlendireceklerini ifade etmişlerdir.

Ücret artışları ile ilgili olarak biz tüm kamu çalışanlarına ek zam yapılması gerektiği hususunu toplu sözleşmeden bugüne kadar söylüyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında gündeme getirilen üniversitelerde görev yapan doktorları, Aile hekimlerini, SGK ve Adli Tıp’ta görev yapan hekimleri kapsamayan, ücret artışının zaruret olduğu tüm sağlık çalışanlarını içine almayan ve ek ödemeden mahsuplaşma nedeniyle de katkı olarakta önemli bir anlam taşımayan düzenlemenin eksikliklerinin giderilerek, sağlık çalışanlarımızın tamamını kapsayacak yeni bir ücret artışı düzenlemesi gerektiğini belirtmiştik.

Bu konu dün Genel Başkanımız tarafından Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya ifade edilmiş, Sayın Bakan ücret artışı, döner sermayeler, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis davaları konusunda düzenlemeler için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Genel Başkanımızda bu konularda sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bekleme ise yeteri kadar beklenmiştir. Kronikleşen tüm sorunlara çözüm üretilmelidir. Tüm sağlık çalışanları için harekete geçilmelidir. Hızlı ilerlenmelidir. Bu bugün hakkını savunan, iş bırakan, çözüm isteyen tüm sağlık çalışanlarının ortak talebidir. Pandeminin kahramanları, bu uğurda canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına hakları verilmelidir. Mücadelemiz bunun içindir. Türk Sağlık-Sen olarak çalışanlar için gecemizi gündüzümüze katarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğimizi kararlılıkla bir kez daha vurguluyor, hepinize saygılar sunuyorum.