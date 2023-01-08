Türkiye'de Siyaset Çıkmazı

Gerçekten büyüleyici bir dönem. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllar, o zamanlar Türkiye nüfusunun ezici bir çoğunluğunu oluşturan kırsal köylülüğün aktif siyasi oyuncular haline geldiği ilk yıllar oldu. Partiler, köylüleri pasif tebaadan aktif siyasi oyunculara dönüştüren köylülere başvurmaları gerektiğini fark ettiler. Köylüler birdenbire daha görünür ve sesli hale geldiler ve sonunda 1950'de Türkiye'nin ilk serbest seçimlerinde Demokrat Parti'yi iktidara getirdiler.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bir “köylülük” ideolojisi geliştirildi. Bu, köylülüğü, üretimdeki emeğinin ve ordunun önemi ile tanımlayan, ulusun bir sembolü olarak özselleştirdi. Aynı zamanda, tek parti rejiminin kentleşme politikaları, kentsel ve kırsal alanların ayrılmasına dayanıyordu. Sınıflar arası farklılaşma ve çatışmayı önlemek için köylüler köylerinde kalmaya teşvik edildi. Bu amaçla, Kemalist ilkeleri ve dengeli kalkınmayı ülke geneline yaymayı ve yıkıcı nüfus hareketlerini önlemeyi amaçlayan, devlet tarafından yönetilen "Köy Enstitüleri" ve "Halk Evleri" bu amaçla Türkiye genelinde kuruldu.

Bu planın Türkiye'nin iç siyasi değişimleri ve büyük uluslararası gelişmeler nedeniyle nasıl karmaşıklaştığını gösteriyor. Savaş sonrası dönem, Türkiye'nin önemli ekonomik, sosyal ve siyasi değişimlere yol açan Batı ittifakı ve NATO'ya entegrasyonunu gördü. Özellikle, Türkiye'nin ABD'nin Marshall Planı'ndaki konumu, ona, Sovyet Komünist kalkınma planlarına alternatif olarak yeni ve yaygın bir kalkınma programının parçası olan Avrupa'nın yeniden inşasında özel bir rol verdi.

Türkiye'nin uluslararası işbölümündeki konumu, ekonomik tercihlerini yeniden şekillendirerek, Türkiye'yi çok daha tarıma dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi başlatmaya sevk etti. Bu, o ana kadar sürdürülen devletçi endüstriyel gelişmenin terk edilmesi anlamına geliyordu. Avrupa'nın yeniden inşası sırasında Türkiye'nin rolü, Avrupa'nın tahıl ambarı rolüydü. Türkiye, yabancı yatırımın yardımıyla ve daha liberal kredi politikalarıyla daha fazla tahıl üretecekti diye yazıyor. Sonuç olarak, "çiftlik, pazar bağlantısının kurulması için tarımsal üretimin hızlı mekanizmasına ihtiyaç vardı." Bu nedenle, tarım ürünlerini daha verimli bir şekilde pazara ulaştırmak için önceki rejim tarafından öncelik verilen demiryollarının yerine yeni bir otoyol ağı inşa edilmek zorunda kalınmıştır.

Tarımsal üretimin makineleşmesi Türkiye'nin kırsal yapısını değiştirdi. İşgücü ihtiyacı azaltılırken, şehirlere daha kolay ulaşım sağlanarak köylüler pazara yaklaştırıldı. Kırsal yapının çözülmesi, Türkiye'nin kentlerine göç dalgasını tetikledi ve “köylü köyünde kalsın” zihniyeti değişmek zorunda kaldı. Eski rejimin kentsel ve kırsal alanlar arasındaki katı ideolojik ve pratik ayrımı artık etkili değildi.

Bu göç dalgası, geleneksel olarak yalnızca Türkiye'nin Marshall Planı'ndaki konumunun bir sonucu olarak görülmüştür. Ancak Yıldırım bu anlatıyı karmaşık hale getirir. Kentleşmenin büyük ölçüde, erken Cumhuriyet dönemi kalkınmasının (özellikle daha iyi sağlık hizmetleri), 20. yüzyılın ilk yirmi yılındaki kaostan sonraki göreli istikrarın ve Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tarafsızlığının teşvik ettiği, kırsal kesimdeki ailelerdeki hızlı nüfus artışı tarafından teşvik edildiğini öne sürüyor. Kentsel göçün çoğu, Marshall Planı'nın büyük ölçüde el değmemiş olduğu Karadeniz bölgesinden ve topraksız ortakçıların yeni mekanizmadan etkilenmediği en fakir Anadolu köylerinden geldi.

Sebebi ne olursa olsun, göçün kent yaşamının tüm yönleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu yadsınamaz. Göçmenlerin kültürü, taşındıkları şehirler tarafından dönüştürülmedi; bir tür "kırsallaşma" geçiren şehirlerde genellikle bunun tersi geçerliydi. Yeni cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye'de burjuva kent kültürünün ana unsurlarının terk edilmesi, mevcut kent kültürünü yoksullaştırdı. Yeni cumhuriyet, yeni bir kent kültürü yaratmaya çalıştı. Ancak bu yeni kent kültürünün yaratılması tamamlanmadan, değişen ekonomik ve siyasi tercihler, hızlı bir kırsal göç hareketine neden oldu. Göçün belki de en çarpıcı etkisi, “gecekonduların” ortaya çıkmasıydı: Onlarca yıldır Ankara'nın konut stokunun çoğunluğunu oluşturan derme çatma gecekondu benzeri yerleşim yerleri.

Göçün etkilerinin (ve gerilimlerinin) günümüzde de hissedildiğini söylemek mümkündür. Türkiye'nin kırsal nüfusu, cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde 80'in üzerindeyken bugün yüzde 10'un altına düştü. Bu devasa toplumsal değişim, 1960'lar ve 70'lerdeki sağ, sol çatışmalarından kadar ülkenin siyasi çalkantılarının çoğunun arkasında onlarca yıldır yatıyor.

Bugün Türkiye'de kentleşme süreci neredeyse tamamlanmıştır. Siyasal İslam, 1970'lerde kentsel çeperdeki göçmen topluluklar arasında kök salmış ve 1980'lerden sonra gelişen kuşaksal bir olguydu. Sosyal ve ekonomik dinamikler her zaman değişiyor ve önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak yeni bir şey ortaya çıkacak.