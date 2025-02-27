“Milli Güvenlik Politikalarımız Daha da Güçlenecek!”

Karakoç Dora, Türkiye’nin güvenlik politikalarının devlet aklıyla, planlı ve önceden belirlenmiş esaslarla yürütüldüğüne dikkat çekerek, Sn. Memiş’in AFAD Başkanlığı dönemindeki üstün başarılarını yeni görevinde de artırarak sürdüreceğine yürekten inandığını vurguladı.

“Devletimizin ve Milletimizin Hak ve Çıkarları Önceliğimizdir”

Milli güvenliğin, güçlü liderlik ve stratejik yönetim gerektirdiğini belirten Karakoç Dora, Memiş’in, devletimizin ve milletimizin hak ve çıkarlarını önceleyen bir anlayışla bu görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancını ifade etti.

Ziyaret, devlet aklının ve kurumsal sürekliliğin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye’nin milli güvenlik politikalarının daha da güçleneceği mesajını verdi.