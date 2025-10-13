Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nce Kavlaklı Mahallesi’ne kazandırılan Kır Düğün Salonu, modern mimarisi, geniş açık alanı ve tasarımının yanı sıra en çok da düşük maliyetiyle çiftlerin ve ailelerinin gözdesi oluyor.

Kır Düğün Salonu, açılış mahiyetindeki ilk düğünle hizmete girdi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, ilk nikâh kıyıldı.

Başkan Hanifi Toptaş’ın kıydığı nikâhla Elif Korkmaz ve Emrah Kelek çifti, hayatlarını bu özel tesiste birleştirdi.

Yeni çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, Onikişubat Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeni yaşam alanının hizmete açılmasının da sevincini yaşadı.

Başkan Toptaş: “Aile kurumunu güçlendiren her adım bizim için kıymetlidir”

Nikah esnasında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, böylesine anlamlı bir projenin ilk nikâhına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kavlaklı Mahallemizde ilçemize kazandırdığımız Kır Düğün Salonumuzun ilk nikâhını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Onikişubat’ımızdahemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek, sosyal hayatı güçlendirecek projelere öncelik veriyoruz.Aile, toplumun temelidir. Aile güçlü olursa millet güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etmesiyle birlikte biz de yerelde bu vizyona katkı sunacak çalışmalarımıza hız verdik. İşte bu tesis, hemşehrilerimizin bütçesini zorlamadan, huzur içinde düğünlerini, nikâhlarını yapabilecekleri bir sosyal alan olarak hayata geçti.İnşallah burada kıyılacak her nikâh, temeli sevgiye ve saygıya dayalı yuvaların başlangıcı olur. Çiftlerimize ve tüm ailelerine iki cihan saadeti diliyorum. Tesisimizin ilçemize, Kahramanmaraş’ımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kirişci: “Büyük devletler, güçlü ailelerle ayakta kalır”

Törende bir konuşma yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, yeni tesisin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Toptaş’ı kutladı.

“Sözlerimin başında bu güzel ve anlamlı tesisi sizlerin hizmetine sunan değerli kardeşim Hanifi Toptaş Başkanımızı yürekten kutluyorum. İnşallah burada kıyılan nikâhlar, burada yapılan törenler bir ömür boyu mutluluğu da beraberinde getirir.Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz üzere 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etti. Aile Bakanlığımız buna ilişkin pek çok uygulamayı hayata geçirdi. Belediyemiz de özellikle bu tür nikâh merasimleri için bütçemizi sarsan, çoğumuzu kara kara düşündüren salonlara alternatif olarak bu güzel mekânı siz değerli hemşehrilerimize kazandırmakla ‘Aile Yılı’ vizyonuna çok önemli bir katkı sağlamış oldu.Büyük devletler büyük milletlerle kaimdir. Büyük milletler ailelerle ancak tahkim edilebilir. Aile güçlü olursa millet güçlü olur, millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var; Birleşmiş Milletler’de dünyanın gözüne baka baka ‘Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür’ diyebiliyor. Bu cesareti bu millete olan inancından alıyor.”

“Aile kavramımız en büyük gücümüz”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan zulme de değinen Kirişci, Türkiye’nin adalet ve merhamet temelli duruşunun altını çizdi:

“Gazze’de bir katliam yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız, Netanyahu’nun ve İsrail’in birer katil olduğunu bütün dünyaya söyleyerek, milletimizin vicdanını temsil ediyor. Biz bugün burada bir nikâh kıyarken, aile kavramını konuşurken, aynı zamanda insanlığa örnek olacak bu güçten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin samimi, kararlı duruşu bu gücün bir yansımasıdır.”

Kirişci, konuşmasının sonunda genç çifte hitap ederek şu temennilerde bulundu:

“Elif ve Emrah kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu evlilik, memleketimiz, milletimiz ve bu millete umut bağlayan mazlumlar için hayırlı evlatlar yetiştirmelerine vesile olsun. Ahlaklı, edepli, iffetli evlatlarımız oldukça bizler dünyada çok daha büyük işler yapacağız.Kızımızı Antep’ten almışız, Antepliler eminim ‘kızı verdik’ diye üzülmüyordur. Ben diyorum ki ne kızımız evden gitsin ne oğlumuz elden gitsin. Rabb’im iki cihan saadeti versin. Darısı da bekârlarımızın başına olsun.”

Açılış mahiyetindeki ilk nikâhta mutluluklarını paylaşan Elif ve Emrah çifti, bu anlamlı günde yanlarında olan Başkan Toptaş, Vahit Kirişci ve tüm davetlilere teşekkür etti.