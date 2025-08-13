Etkinlikte sahneye çıkan çiftler, Mehmet Ercan’ın hazırladığı sorulara cevap vererek hem bilgi düzeylerini hem de birbirleriyle olan uyumlarını test etme fırsatı buldu.

2025 Aile Yılı kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen ve açıldığı günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, eğlenceli bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin sevilen yazar ve sanatçılarından Mehmet Ercan’ın renkli sunumuyla KAFUM’da gerçekleştirilen “Aileler Yarışıyor” programı, hem sahnede hem de alanda coşkulu anlar yaşattı. Etkinlikte sahneye çıkan çiftler, Mehmet Ercan’ın hazırladığı sorulara cevap vererek hem bilgi düzeylerini hem de birbirleriyle olan uyumlarını test etme fırsatı buldu.

Dostane rekabetin hâkim olduğu yarışmada, sahnedeki samimi ve esprili diyaloglar izleyicilerden sık sık alkış ve kahkahalar aldı. Seyirciler, yarışmacı ailelerin verdiği eğlenceli cevaplara zaman zaman müdahil olarak keyifli anların parçası oldu. Program boyunca hem sahnedeki yarışmacılar hem de izleyenler doyasıya eğlendi. Yarışma sonunda dereceye giren aileler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Etkinlik, fuar alanında katılımcılar arasında sıcak bir aile atmosferi oluştururken, 2025 Aile Yılı’nın ruhunu yansıtan en keyifli programlardan biri olarak hafızalara kazındı.