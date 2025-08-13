Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle dolu programıyla devam ederken KAFUM anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 2025 Aile Yılı kapsamında organize edilen etkinlikte, eğitimci – yazar Zekeriya Efiloğlu katılımcılarla “Aile İçi İletişim” konusunu masaya yatırdı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Efiloğlu; ailenin önemi, temel değerlerinin korunması, sağlam bir toplum inşasında ailenin vazgeçilmez rolü gibi başlıkları farklı perspektiflerden değerlendirdi. Güncel toplumsal gelişmelerden örnekler veren Efiloğlu, aynı zamanda evrensel değerler çerçevesinde aile ilişkilerini güçlendirecek öneriler paylaştı.Katılımcılar, hem pratik hayata uyarlanabilir ipuçları hem de derinlemesine sosyolojik tespitlerle zenginleştirilmiş bir program dinleme fırsatı buldu. Efiloğlu’nun sıcak ve samimi üslubu, alandaki aile bireylerinin söyleşiye aktif katılımını sağladı.

“Toplumun İstikrarı İçin Aile Yapısını Korumalıyız”

Programda konuşan Zekeriya Efiloğlu, ailenin sadece bireylerin huzur ve mutluluğu için değil, toplumun istikrarı ve geleceği için de temel bir yapı taşı olduğunu vurguladı. Sağlıklı iletişimin, aile içinde güven duygusunu pekiştirdiğini belirten Efiloğlu, “Aile, insanın dünyaya açılan ilk penceresidir. Burada kazanılan değerler, bireyin hayat boyu tutumlarını şekillendirir. Sevgi, saygı ve empati ile güçlenen aile bağları, güçlü bir toplumun da teminatıdır” dedi. Ayrıca, aile içi iletişimde küçük jestlerin, doğru zamanlamanın ve aktif dinlemenin büyük etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, “Her bireyin ailesine ayıracağı kaliteli zaman, geleceğe bırakılacak en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.