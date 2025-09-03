Akyol, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgi, merhamet, hoşgörü ve adaletin timsali olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Mevlid Kandili, O’nun dünyaya teşrifini anma, öğretilerini yeniden hatırlama ve hayatımıza yansıtma imkânı bulduğumuz mübarek bir gecedir. Bu özel günler, aynı zamanda kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, kırgınlık ve dargınlıkları geride bırakarak toplumsal birlikteliğimizi pekiştiren manevi zaman dilimleridir."

İslam dünyasının büyük bir manevi coşkuyla karşıladığı bu gecelerin, sadece kutlama değil aynı zamanda hayatı muhasebe etme ve daha güzel bir geleceğe yönelme imkânı sunduğunu dile getiren Akyol, “Peygamber Efendimizin güzel ahlakını rehber edinmek, toplumumuzda adalet, barış ve huzurun tesisi için en önemli yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Akyol, mesajının sonunda tüm İslam âleminin MevlidKandili’ni tebrik ederek şu temennilerde bulundu:"Bu mübarek gecenin, ülkemize ve milletimize huzur, birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.”