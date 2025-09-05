Onuncu yılında tarihi bir atılıma imza atan grubumuz, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde bayrağımızı taşıyacak Kurucu Temsilciler ve gündem belirleyecek Köşe Yazarları arıyor.

YENİ BİR GÜÇ DOĞUYOR

2015’ten bu yana “güvenilir habercilik” misyonuyla yayın hayatını sürdüren ANADOLUPRESS, onuncu yılında ulusal bir medya gücü olma vizyonunu hayata geçiriyor. ANADOLUPRESS Gazetesi ve ANADOLUPRESS Dergisi ile grubumuz, Türkiye’nin yeni haber ve etki merkezi olmaya hazırlanıyor.

VİZYONUMUZ: ANADOLU’NUN YÜKSELEN SESİ OLMAK

Yayın politikamızın merkezinde, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Anadolu’nun üretken gücü yer almaktadır. Ülkemize değer katan, istihdam yaratan ve geleceği şekillendiren iş dünyasının başarılarını ulusal gündeme taşıyarak onların en güçlü sesi olacağız.

BİR İŞBİRLİĞİNDEN ÖTESİ: KURUCU OLMA DAVETİ

ANADOLUPRESS Basın Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Muttalip Akkuş, bu tarihi adımı şu sözlerle duyurdu:

“Bu, bir temsilcilik ilanından öte, kamuoyunun haber alma özgürlüğüne katkı sunma çağrısıdır. Kendi bölgesinin medya lideri olmak isteyen vizyon sahibi tüm girişimcileri ve kalemine güvenen değerli yazarları, kurucu ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

KİMLERİ ARIYORUZ?

• Kurucu Temsilciler: Kendi işinin sahibi olmak, bölgesel bir güç merkezi kurmak ve ulusal bir markanın prestijiyle kazanmak isteyen girişimciler.

• Köşe Yazarları: Uzmanlığı ve özgün bakış açısıyla Türkiye gündemine yön vermek isteyen güçlü kalemler.

BİZE ULAŞIN

ANADOLUPRESS’in gücüne güç katmak ve bu tarihi yolculukta yerinizi almak için aşağıdaki kanallardan bize ulaşabilirsiniz:

• E-posta: [email protected]

• Telefon: 0533 045 06 80

• Sosyal Medya: Tüm kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan direkt mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz.