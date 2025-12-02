Bakan Kurum, Afşin’den Andırın’a, Elbistan’dan Pazarcık’a tüm Kahramanmaraşlılara selamlarını ileterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maraş benim gönül şehrimdir” mesajını aktardı.

Kahramanmaraş’ın tarih boyunca zorluklara rağmen dik duruşuyla Türkiye’ye umut olduğunu söyleyen Kurum, şehri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını “imar faaliyeti değil, hafızaya ve kültüre sahip çıkma meselesi” olarak gördüklerini belirtti.

Kurum, kentte 52 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 74 bine ulaşacağını açıkladı.

On ay önce başlatılan inşaatların hızla tamamlandığını söyleyen Bakan, konutlar, iş yerleri, parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla yeni yaşam alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Şehrin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerinin yapımının sürdüğünü kaydeden Kurum, tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Toplacılar Sitesi ve Kasaplar Çarşısı’nda ticari ve kültürel alanların yeniden canlandırıldığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 17 bin 500 kişilik modern bir stadyum inşa ettiklerini söyledi.

Azerbaycan Mahallesi’nde konut, okul, park ve kültür merkezlerinin yer aldığı yeni yaşam alanının hizmete sunulduğunu aktaran Kurum, Altınova’da 550 blok ve 11 bin konutluk uydu kent projesinin yükseldiğini, bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş’ın, Türkiye Yüzyılı’nın şehircilik vizyonunu temsil eden modern, iklim dirençli ve çevre dostu bir kent olacağını ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş’ta acı ve umudun birlikte yaşandığını hatırlatan Kurum, deprem bölgesinde 174 alanda, 3.481 şantiyede, 200 bin personelle kesintisiz çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Artık 11 ilimizin tamamında son tuğlalar konuluyor, son çiviler çakılıyor” ifadelerini kullandı.