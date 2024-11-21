Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeniden daha güçlü Kahramanmaraş için çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 23 bin 899 konut ve iş yerini teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“2025 yılı sonuna kadar da 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 konut ve iş yerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş milletvekillerimiz, Kahramanmaraş Belediye Başkanımızla bir araya gelerek son durumu istişare ettik.”