Bu kapsamda belediye araç parkına bir adet sathi kaplama aracı satın alındı, ayrıca bir adet araç da kiralama yoluyla hizmete kazandırıldı. Satın alınan aracın kısa süre içerisinde hizmete dahil olacağı bildirilirken, kiralama yoluyla temin edilen araç ile kırsal mahallelerde sathi kaplama çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisiyle kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle öncelik kırsal mahallelere verilirken, kış sezonuna kadar kırsal bölgelerin ulaşım sorununun tamamen çözülmesi hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkez mahallelerde de yoğun bir asfalt seferberliği başlatılacak. Bu yoğun çalışmalarla ilçenin 105 mahallesinin de ulaşım standardının yükseleceği bildirildi.

BAŞKAN AKPINAR: “TÜM MAHALLELERİMİZİN YOL SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir sürecin içerisindeyiz. Bir yandan şehir merkezimizde devam eden altyapı çalışmaları sürerken, diğer yandan kırsal mahallelerimizde yol sorununu çözmek için sathi kaplama çalışmalarına başladık. Satın aldığımız yeni aracımız da kısa süre içinde filomuza dahil olacak. Bu sayede araç ve ekipman gücümüz artacak, çalışmalarımız daha da hız kazanacak. Amacımız, hem kırsal mahallelerimizde hem de merkez mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve yol sorunlarını tamamen ortadan kaldırmaktır.”

Başkan Akpınar ayrıca, altyapı ve üstyapı çalışmalarının doğası gereği zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığını hatırlatarak vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediklerini ifade etti: “Bugün biraz sabır gösterdiğimizde, yarın daha modern, güvenli ve konforlu yollara kavuşacağız. Bu hizmetler tamamlandığında Dulkadiroğlu’nda ulaşım çok daha kolay ve sağlıklı hale gelecektir.”