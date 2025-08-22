İlçenin kültürel ve sportif hayatına değer katacak olan proje, hem sporculara hem de vatandaşlara konforlu bir ortam sunmayı hedefliyor.

12 Ekim’de yapılacak güreş müsabakalarına yetiştirilecek olan sahada, geleneksel ata sporuna yakışır bir alan hazırlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Baydemirli Güreş Sahası, ilçede düzenlenecek güreş etkinliklere ev sahipliği yapacak modern bir tesis niteliği olacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Ata sporumuz olan güreş, bizler için sadece bir spor değil aynı zamanda bir kültür mirasıdır. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Baydemirli Güreş Sahamızda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz sahayı hem sporcularımızın hem de hemşehrilerimizin en iyi şekilde faydalanabileceği modern bir alana dönüştürmek için büyük özveri gösteriyor. 12 Ekim’de yapılacak güreşlere inşallah sahamız hazır olacak. Bu çalışmalar, ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Başkan Akpınar, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Baydemirli Güreş Sahası’nın Dulkadiroğlu halkına ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını diledi.