Acı haber, sevenlerini ve siyaset camiasını yasa boğdu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Sn. Nevzat Pakdil, Bakan Yardımcımız Sn. Nihat Pakdil ile Sn. Necdet Pakdil’in vefat eden anneleri Zekiye Pakdil teyzemize Allah’tan rahmet, Pakdil ailesine ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum” ifadelerini kullanarak taziyelerini iletti.

Ak Parti Milletvekili Mevlüt Kurt da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kurt, “22., 23. ve 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanımız Sn. Nevzat Pakdil’in kıymetli annesi Zekiye teyzemizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Merhumenin Cenazesi 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Bağlum Mezarlığında toprağa verilecek.

Taziye yeri Tarım Bakanlığı Küçük Ev Toplantı salonu olarak açıklandı.