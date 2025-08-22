Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda toplam 9 gündem maddesi ele alındı. Taşınmaz tahsisi, ilçe belediyelerinin ek ödenek talepleri, gelir tarifeleri revizeleri, yönetmelik düzenlemeleri, mezarlık alanı projesi ve çeşitli imar planı teklifleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Görüşülen konular yapılan müzakerelerin ardından karara bağlandı.

“Alınan Kararların Şehrimize Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Başkan Görgel, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede Kahramanmaraş’ın geleceğine yön veren kararların ortak akılla hayata geçirildiğini belirterek, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Görgel, “Büyükşehir Meclisimizin Ağustos ayı toplantısını belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplam 9 gündem maddesini görüşerek şehrimizin geleceği adına önemli kararları birlikte aldık. Kahramanmaraş’ımızın her alanda gelişimi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Kararlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.