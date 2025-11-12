Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in önemli desteği ile kurulan ve kısa süre içerisinde gösterdikleri performansla kulüp düzeyinde ilk kez Türk takımın katıldığı 2025 Goalball Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, Başkan Fırat Görgel’i makamında ziyaret etti. Teknik direktör Gültekin Karasu, teknik ekip ve sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Fırat Görgel, takımla gurur duyduklarını belirtti. Teknik ekip ve sporcular ise Başkan Fırat Görgel’e takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

“Şehrimizin Gururu Goalball Takımımızı Kutluyoruz”

Goalball takımının Kahramanmaraş’ın spor vizyonuna büyük katkılar sağladığını ifade eden Başkan Fırat Görgel, “Goalball takımımızla gurur duyuyoruz. Her geçen gün hem bireysel anlamda hem de Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak inanılmaz başarılara imza atıyorlar. Takımımız Şampiyonlar Ligi’nde gümüş madalya kazanarak şehrimizi ve bizleri gururlandırdı. Takımımızın bundan sonra daha da başarılı süreçlerinin olacağına inanıyorum. Goalball Türkiye’de her geçen gün büyüyen bir spor dalı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de goalball takımımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Göstermiş oldukları bu başarı için teknik ekibimizi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Başkanımızın Destekleriyle Daha İyiye Doğru”

Turnuvaya özverili bir şekilde hazırlandıklarını ve bu doğrultuda başarı geldiğini söyleyen Teknik Direktör Gültekin Karasu, “Şehrimiz adına bu başarıyı kazanmamızdaki imkanı ve şartları sağlayan Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. Biz bir sene önce bu yola çıktığımızda bu şekilde olacağını tam hayal etmiyorduk fakat şu anda başkanımızın bizler için hazırladığı şartlar ne kadar iyi olmuş ki bizler burada bu konuşmaları yapabiliyoruz. Bizleri her zaman destekleyen Başkanımız Fırat Görgel’e ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.