23 – 30 Eylül Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle şehirde Sup Kano etkinliği düzenlendi.

Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona 7 ayrı şehirden yüzlerce sporcu katıldı. Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’ni ziyaret ederek organizasyon yetkilileri ve sporcularla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sporun doğa ile uyumuna ve çevreyi korumaya dikkat çekerek farkındalık oluşturan herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın bir spor şehri olması noktasında ciddi aşama kat edildiğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizde sporu yaygınlaştırmak ve Kahramanmaraş’ı bir spor şehri haline getirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak ulusal ve uluslararası sporcularımızı şehrimizde ağırlıyor, hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm imkânlarımızı spor ve sporcudan yana kullanmaya devam edeceğiz” dedi.