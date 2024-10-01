6 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye kazandırılacak yeni hatla birlikte Kavlaklı, Kazım Karabekir, Ceyhan, Hasancıklı ve Kılavuzlu mahallelerinin içmesuyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturulacak.

6 Şubat depremlerinde hasar alan şebeke hatlarının bakım ve onarımı noktasında şehir genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren KASKİ Gene Müdürlüğü, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik kaynakla yerleşim yerlerine yeni altyapı hatları kazandırmaya devam ediyor. Daha sağlıklı ve güvenilir içmesuyu temini için şehrin muhtelif noktalarında altyapı imalatlarına devam eden KASKİ’nin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Onikişubat ilçesinde Kılavuzlu bölgesi oldu.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce yaklaşık 1 kilometrelik yeni içmesuyu hattının imalatı gerçekleştiriliyor. 6 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye kazandırılacak yeni hatla birlikte Kavlaklı, Kazım Karabekir, Ceyhan, Hasancıklı ve Kılavuzlu mahallelerinin içmesuyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturulacak. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla yeni içmesuyu şebeke hattının hizmete alınması hedefleniyor.