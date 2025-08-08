Ziyaret kapsamında proje yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Akpınar, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Örnek daireyi gezerek proje standartlarını yerinde değerlendiren Başkan Akpınar, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saha incelemeleri sırasında sıcak hava koşullarında büyük bir özveriyle görev yapan işçilerle de buluşan Başkan Akpınar, kendilerine kolaylıklar dileyerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Deprem sonrası şehirleşme vizyonunun önemli bir parçası olan bu projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Akpınar:“6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin yeniden imarı ve ihyası için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Güneşevler Mahallemizde yürütülen rezerv alan toplu konut projesi, sadece konut inşaatı değil, aynı zamanda güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir inşa etme hedefimizin somut bir adımıdır. Bu süreçte emeği geçen başta TOKİ, Emlak Konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, deprem yaralarını sarmak, vatandaşların güvenli yuvalara kavuşmasını sağlamak ve ilçenin modern şehirleşme sürecine katkı sunmak adına sahada olmaya ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.