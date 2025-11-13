Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı hediye paketi ulaştırmaya devam ediyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 0 – 1 ay arası bebeği olan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden ailelere içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı Yeni Doğan Destek Paketi hediye ediliyor.

Yeni Hayata “Hoş Geldin” Paketi

Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı destek paketlerinde; hastane çıkışı kıyafetleri, lohusa pijaması, bebek battaniyesi, ıslak mendil, bebek şampuanı, biberon, bebek bezi, ateş ölçer, emzik, hidrofil pamuk gibi bebek ve anne için gerekli pek çok ürün yer alıyor.

Ekipler, başvurusu onaylanan aileleri evlerinde ziyaret ederek paketleri bizzat teslim ediyor. Aileler, gerçekleştirilen ziyaretler ve sağlanan destekler dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

Başvurular Çevrimiçi Olarak Alınıyor

Yeni doğan destek paketinden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/11/12/yeni-dogan-destek-paketi-basvuru-formu internet adresinden yapabiliyor.