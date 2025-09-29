Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İşitme Engelliler Haftası kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik piknik ve tekne turu programı düzenlendi.

Menzelet’te Keyifli Bir Gün

Menzelet Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen programda işitme engelli vatandaşlar, birlikte piknik yaparak hoşça vakit geçirdi. Kahvaltı ile başlayan programda çocuklar için boyama ve çeşitli oyun aktiviteleri düzenlenirken, Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi de organizasyona renk kattı. Gün boyunca samimi bir atmosferde geçen etkinlikte işitme engelliler bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programın devamında ise katılımcılar, tekne turu ile Menzelet’in eşsiz doğa manzarasını keşfetme imkânı buldu. Hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz anılarla dolu geçen tekne gezisi, etkinliğin en keyifli bölümlerinden biri oldu.

Katılımcılardan Teşekkür

Etkinliğe katılan işitme engelli vatandaşlardan Cuma Köse, “Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim, çok güzel bir etkinlik oldu. Menzelet’e geldik, burada kahvaltımızı yaptık, işitme engelli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Fırat Görgel Başkanımıza çok teşekkür ederiz, bizleri unutmadı” dedi. Bir diğer katılımcı Nilay Köşker ise ilk kez Menzelet’e geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesinden çok memnunum. Sabah kahvaltımızı yaptık, çok eğlendik. Çok heyecanlıyım, her şey çok güzel oldu. Ben buraya ilk defa geldim ve çok memnun kaldım” cümlelerini kaydetti.