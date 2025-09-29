İç ve dış mekânlarıyla tamamen düzenlenen terminal, modern tasarımı, güvenli yapısı ve sosyal donatılarıyla hizmete sunuldu. Başkan Görgel, “Elbistan’ımızdaki eksiklikleri bir bir gidermeye, daha yaşanabilir bir Elbistan için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan Terminali, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından modern yüzüyle hizmete sunuldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeyle Elbistan Terminali, mimari ve işlevsel açıdan baştan sona yenilenerek çağın gereksinimlerine uygun bir ulaşım merkezi haline getirildi. Terminal binasında gerçekleştirilen güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarıyla yolculara daha güvenli ve konforlu bir ortam sağlandı.

20 Milyon TL Yatırım

Projeye 20 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılırken, otogarda bilet satış gişeleri, yolcu bekleme salonları, dinlenme alanları, sosyal donatılar, şebeke hatları ve aydınlatma sistemleri gibi pek çok alan modernize edildi. Bu sayede hem iç mekân kullanım kalitesi artırıldı hem de yolcu deneyimi üst seviyeye taşındı. Yenileme çalışmaları sadece bina ile sınırlı kalmadı; otogarın dış alanları da kapsamlı bir şekilde elden geçirildi. Otopark alanları sıcak asfaltla kaplanarak araç ve yaya trafiğinde güvenlik ve işlevsellik artırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Elbistan Terminali’nin sadece modern ve güvenli bir ulaşım noktası olmakla kalmayıp, aynı zamanda estetik görünümüyle ilçeye değer kattığı vurgulandı. İç ve dış mekânlarıyla tamamen yenilenen Elbistan Terminali, modern tasarımı, güvenli yapısı ve sosyal donatılarıyla bölge halkının hizmetine sunuldu.

Elbistan’a Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elbistan Terminalimiz, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar nedeniyle kullanılamıyordu. Ekiplerimiz ilk etapta güçlendirme ardından da yenileme projelerini tamamladı. 20 Milyon TL’yi aşan bir yatırım yapıldı. Hamdolsun peronları, bekleme alanları, sosyal donatıları ve ofisleriyle modern bir yapıyı ilçemize kazandırmış olduk. Esnafımıza ve Elbistanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Elbistan’ımızdaki eksiklikleri bir bir gidermeye, daha yaşanabilir bir Elbistan için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.