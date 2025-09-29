Bu yıl kent genelinde 480 bin tonluk rekolte hedefleniyor. Yaklaşık 80 bin dekarlık alanda yapılan üretimde, tarlalardan sökülen pancarlar fabrikalara taşınmaya başladı. İlk sevkiyatların ardından kısa sürede kristal şeker üretimine de geçilecek.

TÜRKŞEKER’e bağlı çiftçiler bu yıl 130 bin ton şeker pancarı üretecek. Geriye kalan 350 bin tonluk büyük dilimi ise Elbistan Ovası’ndaki depremzede çiftçiler yetiştirdi. Böylece, Kahramanmaraş’ta bir yandan konut seferberliği devam ederken, diğer yandan tarımsal üretim hız kesmeden sürüyor.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, bu yılki pancar hasadıyla adeta üretimde bir başarı hikâyesi yazıyor. Tarımda elde edilen bu yüksek rekolte, hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin şeker ihtiyacına güçlü katkı sağlayacak.

Bölge çiftçilerinden Durdu Mehmet Bayındır, bu yıl rekoltenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.