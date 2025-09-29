Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular bugün (29 Eylül Pazartesi) itibarıyla başladı ve 6 Ekim Pazartesi akşamı saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kahramanmaraş'a Önemli Kontenjan

Alım yapılacak iller arasında yer alan Kahramanmaraş için toplam 337 personel kadrosu ayrıldı. Farklı branşlarda ve eğitim düzeylerine göre dağıtılan kontenjanlar şu şekilde:

· Ortaöğretim (Lise) mezunları için: 24 pozisyon

· Önlisans mezunları için: 153 pozisyon

· Lisans mezunları için: 160 pozisyon

Başvuru Süreci ve Merkezi Yerleştirme

Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. Posta veya elden yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı bildirildi.

Bu kapsamlı alım, sağlı