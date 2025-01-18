Başkan Görgel, “Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karne günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek şehit çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Çamlıca Restoran’da gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli de katıldı. Protokol üyeleri, şehit çocuklarının karne sevincine ortak olarak onlara desteklerini iletti. Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel ve protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek başarılarını kutladı.

“Yavrularımızla İftihar Ediyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Ülkemiz bu pırlanta gibi yavrularımızın başarıları ve azmiyle çok daha iyi yerlere gelecek. Bu vesileyle göz aydınlığı tüm yavrularımıza başarılarla dolu eğitim hayatı ve hayırlı ömürler diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Çocuklarımız ve Bizim İçin Özel Bir Gün”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Öncelikle bu anlamlı program için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımızın en özel günlerinden bir tanesi, karnelerini aldılar. Bugün bizler için de çok özel. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli çocukları ve aileleriyle bir aradayız. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, kıymetli yavrularımıza hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

“Şehitlerimizin Emaneti Baş Tacımız”

Vali MükerremÜnlüer, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri, tüm Türkiye’ye emanet. Bizler de şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizi daima gözetiyor ve yanında oluyoruz. Bugün de yine hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı program için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.