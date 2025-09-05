Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar, Çokyaşar, Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerine ulaşım sağlayan yaklaşık 6 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeyle, darlığı sebebiyle trafik akışında zaman zaman aksamalara yol açan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yolun genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Bu kapsamda arterde genişletme, zemin düzenleme ve güçlendirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım konforu önemli ölçüde artacak, aynı zamanda trafik güvenliği de büyük ölçüde sağlanacak.

100 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde, 11 ilçemizde yol yapım ve yenileme çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. İş programımız kapsamında Dulkadiroğlu ilçemizin Elmalar, Çokyaşar, Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunun 6 kilometrelik kısmını yeniliyoruz. Yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla bölgedeki yolun genişliğini 6 metreden 16 metreye çıkararak ulaşım konforunu önemli ölçüde artırmış olacağız. İlçemize, bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.